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1 час назад

Как сохранить прическу под шапкой зимой

Lenta.ru

Косметолог-эстетист и исполнительный директор бренда по уходу за кожей и волосами LIFECODE Екатерина Островская назвала россиянкам способы сохранить прическу под шапкой зимой. Комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 16 декабря.

Как сохранить прическу под шапкой зимой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, перепады температур и холодный воздух негативно влияют на состояние волос, провоцируя появление ломкости и сухости.

«Если вы отказываетесь от шапки зимой, то подвергаете переохлаждению кожу головы и волосяные луковицы. Кожа, защищаясь от негативного воздействия, усиливает выработку кожного сала, что, в свою очередь, приводит к выпадению волос», — рассказала Островская.

Так, в связи с этим собеседница издания посоветовала присмотреться к головным уборам из натуральных материалов, поскольку синтетические вызывают раздражение кожи головы и перхоть. Кроме того, Островская отметила, что шапку необходимо подбирать по размеру.

«Слишком тесные головные уборы во время носки сдавливают голову, нарушают кровообращение и питание луковиц. И, конечно, портят укладку», — пояснила она и порекомендовала всегда снимать шапки, находясь в помещении.

Вдобавок врач порекомендовала включить в свой ежедневный уход за волосами термозащитные средства и регулярно стирать данный предмет гардероба, потому что на нем скапливаются частицы продуктов для стайлинга и кожного жира. Также Островская предложила воздержаться от постоянного использования фенов и утюжков.

Красота,Екатерина Островская,
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