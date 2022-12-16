Как сохранить прическу под шапкой зимой

Косметолог-эстетист и исполнительный директор бренда по уходу за кожей и волосами LIFECODE Екатерина Островская назвала россиянкам способы сохранить прическу под шапкой зимой. Комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 16 декабря.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалиста, перепады температур и холодный воздух негативно влияют на состояние волос, провоцируя появление ломкости и сухости.

«Если вы отказываетесь от шапки зимой, то подвергаете переохлаждению кожу головы и волосяные луковицы. Кожа, защищаясь от негативного воздействия, усиливает выработку кожного сала, что, в свою очередь, приводит к выпадению волос», — рассказала Островская.

Так, в связи с этим собеседница издания посоветовала присмотреться к головным уборам из натуральных материалов, поскольку синтетические вызывают раздражение кожи головы и перхоть. Кроме того, Островская отметила, что шапку необходимо подбирать по размеру.

«Слишком тесные головные уборы во время носки сдавливают голову, нарушают кровообращение и питание луковиц. И, конечно, портят укладку», — пояснила она и порекомендовала всегда снимать шапки, находясь в помещении.