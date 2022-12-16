10 причин появления прыщей

Люди разного возраста и пола не застрахованы от появления прыщей. Они создают немалый дискомфорт, но их вполне можно избежать. Пути появления прыщей на человеке проследил врач доказательной медицины Олег Абакумов.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Вчера нарушил главную заповедь здоровой кожи — выдавил прыщ. Да, ваш доктор тоже не без греха. Зато сегодня решил внимательно пронаблюдать, не делаю ли я чего-то, что вызывает сыпь или преждевременное старение кожи. Предлагаю сделать это вместе. Вот десять прыщеносных грехов», - предлагает результаты своего исследования доктор в телеграм-канале.

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Абакумов недолго искал первую причину. Это «приклеенные» к лицу руки. Нужно просто следить за движениями своих верхних конечностей. Есть немало людей, которые, например, постоянно трогают и даже чешут лицо, а также трут глаза, облокачиваются на руки. Такие действия приводят к высыпаниям, морщинам и отекам.

А еще прыщи быстрее проснутся, если человек спит лицом в подушку, так как при этом лицо «скукоживается» и на него попадает куча бактерий.

Угрожают прыщи и любителям масок на лице. Чем дольше маска на лице, тем больше шансов для прыщей и морщин.

Четвертая причина — сладости, чипсы и прочие гамбургеры. Абакумов вовсе не призывает их не кушать, но предлагает не делать такие продукты питания основой своего рациона.

Очередная причина — постоянное «сидение» в телефоне.

«Из-за неестественного положения тела, особенно в шейно-воротниковой зоне, затрудняется кровоснабжение. Кожа не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ и женщина зарабатывает себе второй подбородок и морщины», - уверен Абакумов. Кстати, мужчин это тоже касается. А вот следующий фактор — чисто женский. Просто не советуется увлекаться косметикой. Загар — это снова про всех. И вот тут врач выступил адептом зимы, так как радуется, что россиян погода не радует солнцем, «а то состарились бы все без SPF от ультрафиолета».

Неправильный уход за кожей лица — тоже причина. Это тот случай, когда человек не учитывает ни тип кожи, ни её личные особенности. В итоге хочется как лучше, а получается только ухудшать состояние кожного покрова.

В эту же «копилку» и скраб. Их можно применять, но редко и полезны они не всем типам кожи. Абакумов предупреждает, что скрабами можно нанеси себе «столько микроцарапин, что ни один полировщик не справится».

Заключает врач такой простой вещью как полотенце. Он советует менять его один раз в два-три дня. Для лица вообще идеально использовать бумажные салфетки.