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19 минут назад

Девушку с лицом мистера Бина сравнили с Кайли Дженнер после нанесения макияжа

Lenta.ru

Итальянская блогерша, похожая на главного героя одноименного британского сериала мистера Бина, изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Девушку с лицом мистера Бина сравнили с Кайли Дженнер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале ролика Фабиола Баглиери из Рима, известная под никнеймом fabiola.baglieri, показала свою естественную внешность. Так, на размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствуют небольшие круги под глазами. При этом она заплела одну часть волос в косу, а другую оставила распущенной. «Смотрите, как меняется моя личность», — подписала она видео.

После этого девушка продемонстрировала свое преображение: она выровняла тон кожи, нанесла на скулы румяна и хайлайтер, оформила брови, подвела глаза черной подводкой, а также накрасила губы светло-коричневой помадой. Кроме того, юзерша перекрасила свои волосы в шоколадный цвет и подстригла прямую челку.

Lenta.ru

Зрители сравнили Баглиери с американской моделью Кайли Дженнер и принялись писать об этом в комментариях под постом. «Мистер Бин стал похож на Кайли Дженнер», «Оборотень», «Ты прекрасна в любом образе», — высказывались они.

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