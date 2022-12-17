Как быстро убрать отек с лица: три проверенных способа

В преддверии празднования Нового года многие все больше начинают переживать за свой внешний вид: продумывают образ на главную ночь в году, посещают косметологов и других бьюти-специалистов, а также стараются экстренно сбросить пару лишних килограммов. «Рамблер» же решил думать сильно наперед и избавить вас от лишней головной боли после праздников, собрав советы, которые помогут быстро убрать отек с лица — результат бессонных ночей и переедания соленой, копченой и острой пищи.

Всемирно известный косметолог из Китая Су-Ман Хсу советует сохранять использованные в течение дня пакетики черного и зеленого чая в холодильнике. Приложите их утром к глазам, и дуэт холода и кофеина, содержащегося в листьях, уменьшат отек и воспаление.

Еще один способ, который, по словам звездного специалиста, реально работает — это массаж гуаша при помощи специального скребка. Круговыми движениями пройдитесь от бровей до линии волос, повторите этот же прием в области под глазами, по бокам ноздрей и в уголках губ, и, наконец, обработайте участки от ушей до подбородка и боковые поверхности щек.