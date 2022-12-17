Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
9 минут назад

Как быстро убрать отек с лица: три проверенных способа

Мира Маркина

В преддверии празднования Нового года многие все больше начинают переживать за свой внешний вид: продумывают образ на главную ночь в году, посещают косметологов и других бьюти-специалистов, а также стараются экстренно сбросить пару лишних килограммов. «Рамблер» же решил думать сильно наперед и избавить вас от лишней головной боли после праздников, собрав советы, которые помогут быстро убрать отек с лица — результат бессонных ночей и переедания соленой, копченой и острой пищи.

Как быстро убрать отек с лица: три проверенных способа
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Всемирно известный косметолог из Китая Су-Ман Хсу советует сохранять использованные в течение дня пакетики черного и зеленого чая в холодильнике. Приложите их утром к глазам, и дуэт холода и кофеина, содержащегося в листьях, уменьшат отек и воспаление.

Еще один способ, который, по словам звездного специалиста, реально работает — это массаж гуаша при помощи специального скребка. Круговыми движениями пройдитесь от бровей до линии волос, повторите этот же прием в области под глазами, по бокам ноздрей и в уголках губ, и, наконец, обработайте участки от ушей до подбородка и боковые поверхности щек.

Чек-лист: как омолодить лицо перед Новым Годом

Застой лимфы — основная причина отечности, особенно вокруг глаз. Чтобы ускорить вывод токсинов из тканей, уделите пять минут массажу, когда наносите уходовую косметику утром и вечером. Сделать его можно пальцами, роликовым 3D-массажером для лица, ложками для скульптурирования из розового кварца или криосферами. Если вам нужна «скорая помощь», то заранее охладите тканевую маску, положите ее на лицо и только после этого приступайте к массажу, советует лондонский косметолог Кейт Керр.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители