Лайфхак на утро: 5 способов быстро избавиться от отеков

Эти простые действия помогут быстро стать свежее, а лицу выглядеть скульптурнее.

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Иногда лишняя чашка чая вечером, соленая еда или недосып приводят к тому, что в зеркале вы неожиданно видите отекшие глаза, слишком круглое лицо. Через несколько часов обычно отеки спадают, но выглядеть хорошо хочется уже утром. Помогут эффективные лайфхаки, которые справятся с отеками.

Встряхнитесь

Одна из главных причин отеков — застой лимфы. Для того, чтобы от него избавиться, необходимо немного подвигаться. Включите бодрую музыку, попрыгайте, сделайте растяжку. Это позволит телу нормально функционировать и справиться с лишним застоем жидкости.

Разомните мышцы шеи

Отеки лица возникают часто из-за спазмированных мышц шеи, которые мешают нормально току жидкостей. Сделайте массаж шеи, разомните ее, немного потяните.

Конечно, в идеале нужно следить за осанкой и отучить себя от привычки смотреть в гаджеты со склоненной головой. Лучше держать тот же телефон в руке на уровне лица.

Холод в помощь

Не стоит протирать лицо льдом, чтобы избежать микротравм и повреждения сосудов. Но подержать любимую маску, тоник и крем в холодильнике — отличная идея. Приятный холодок взбодрит кожу и поможет справиться с отеками.

Выпейте воды

Как бы странно это ни звучало, но от жидкости в тканях поможет избавиться вода. Она запустит метаболизм, заставит все системы работать активнее, а значит, и одутловатость уйдет гораздо быстрее.

Душ