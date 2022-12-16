Крупным планом: секреты знаменитостей с идеальной кожей

Эти звезды не боятся неожиданных кадров, ведь их лицо всегда выглядит идеально. На снимках в социальных сетях кожа знаменитостей выглядит идеальна, правда, на кадрах, которые сделали вездесущие папарацци все обстоит куда менее радужно. Звезды, как и обычные девушки, страдают от акне, высыпаний и шелушений. Лишь немногие из них могут похвастаться по-настоящему здоровой кожей. Счастливицы с радостью делятся секретами, а нам остается найти те, что подходят, и внедрить их в свою жизнь.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Бейонсе

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Даже на снимках крупным планом кожа дивы выглядит замечательно: никаких акне и воспалений, лицо сияет и кажется совершенно лишенным текстуры. Благодарить за эту красоту Бейонсе должна отличные гены, а еще своего косметолога: регулярно она проходит процедуры по очищению и тонизированию кожи, а ее любимое средство — коктейли мезотерапии, которые проникают глубоко в дерму и насыщают ее полезными веществами.

Наоми Уоттс

Актриса — поклонница микротоковых процедур, она использует домашние гаджеты, чтобы поддерживать тонус кожи, а раз в полгода ходит к косметологу на профессиональную процедуру.

Джиджи Хадид

Модель всегда соблюдает две заповеди: во-первых, она тщательно очищает кожу от косметики ежедневно. Джиджи использует гидрофильное масло, чтобы растворить все загрязнения, а затем умывается мягкой пенкой. Второе правило звезды: никогда не выходить из дома без солнцезащитного крема. Она уверена, что именно этот продукт защищает ее от пигментных пятен и покраснений.

Пенелопа Крус

Знойная актриса — поклонница средств с фруктовыми кислотами, она использует их несколько раз в неделю, считая, что такой метод помогает лицу оставаться гладким, сияющим и молодым. Пенелопа не любит менять уход и придерживается одной схемы ухода и пользуется только продуктами одной марки.

Ирина Шейк

Лицо супермодели идеально выглядит не только на снимках для глянца, но и в обычной жизни. А секрет Ирины в натуральном кокосовом масле: она наносит средство на лицо перед сном, позволяя ему полностью впитаться. Масло питает и увлажняет кожу, избавляя ее от шелушений, делая напитанной и здоровой Верит Ирина и в народные средства: каждое утро она протирает лицо кубиком льда из отвара ромашки или зеленого чая.

Миранда Керр