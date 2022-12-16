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32 минуты назад

Ученые создали темно-красную антимикробную губную помаду из экстракта клюквы

Газета.Ru

Ученые изобрели темно-красную помаду с экстрактом клюквы, которая обладает антибактериальными свойствами и делает безопасным совместное использование с другими людьми. Статья об этом опубликована в ACS Applied Materials & Interfaces.

Ученые создали антимикробную губную помаду из экстракта клюквы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Губную помаду люди применяют со времен, как минимум, Древнего Египта. Тогда ее изготавливали на основе натуральных масел и красящих пигментов, но с развитием химической промышленности компоненты стали синтетическими. В последние годы интерес к природным компонентам вновь вернулся: например, оказалось, что краситель из питайи (драконий фрукт) позволят создавать яркие оттенки и при этом подавляет размножение микробов.

Анхель Серрано-Арока из Католического университета Валенсии и его коллеги решили использовать экстракт клюквы для создания темно-красной губной помады с антимикробными свойствами. Авторы смешали экстракт клюквы с кремовой основой губной помады, которая содержала масло ши, витамин Е, провитамин В5, масло бабассу и масло авокадо. В экспериментах смесь добавляли к культурам, содержащим разные вирусы, бактерии и один из видов грибков. Как оболочечные, так и безоболочечные типы вирусов полностью инактивировались в течение минуты контакта с кремом, содержащим экстракт. Устойчивые к лекарствам бактерии и грибки были в значительной степени инактивированы в течение пяти часов после нанесения смеси.

Исследователи предполагают, что новая формула помады может обеспечить защиту от различных болезнетворных микроорганизмов, сделав более безопасным, например, совместное использование помады с другим человеком. Ранее биологи показали в опытах на клетках, что витамин D может снизить канцерогенный эффект мышьяка.

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