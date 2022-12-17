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3 часа назад

Эмили Ратаковски опубликовала фото в нижнем белье

Газета.Ru

Модель Эмили Ратаковски устроила фотосессию в нижнем белье. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Эмили Ратаковски опубликовала фото в нижнем белье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эмили Ратаковски выложила в социальных сетях серию фотографий в нижнем белье. Модель позировала фотографу Адриану Мартину в бра и спортивных брюках, лежа в постели.

На других снимках она предстала в одном худи, кружевных трусах и носках.

Газета.Ru

"В комнате Пита беспорядок", "Снято Питом Дэвидсоном", "Классные фото, Пит", — писали в комментариях подписчики Эмили Ратаковски.

В ноябре Эмили Ратаковски заметили на свидании с Питом Дэвидсоном, который несколькими месяцами ранее расстался с Ким Кардашьян. В декабре модель и комик подтвердили свой роман, вместе появившись на баскетбольном матче между командами "Никс" и "Гриззлис" на стадионе Мэдисон Сквер Гарден.

Красота,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
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