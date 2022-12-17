Эмили Ратаковски опубликовала фото в нижнем белье

Эмили Ратаковски выложила в социальных сетях серию фотографий в нижнем белье. Модель позировала фотографу Адриану Мартину в бра и спортивных брюках, лежа в постели.

На других снимках она предстала в одном худи, кружевных трусах и носках.

В ноябре Эмили Ратаковски заметили на свидании с Питом Дэвидсоном, который несколькими месяцами ранее расстался с Ким Кардашьян. В декабре модель и комик подтвердили свой роман, вместе появившись на баскетбольном матче между командами "Никс" и "Гриззлис" на стадионе Мэдисон Сквер Гарден.