Почему обветриваются губы и что с этим делать

Обветренные и потрескавшиеся губы — это не только некрасиво, но иногда и больно. К примеру, могут появиться так называемые заеды в уголках рта, и тогда даже есть нормально будет невозможно. К тому же, нездоровые губы часто кровоточат. Кому хочется ходить как после драки? Технолог косметического производства Елена Замотина объяснила, что очень часто губы обветриваются из-за обезвоживания и неправильного питания.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Из-за нехватки жидкости в организме кожа на губах начинает высыхать. Появляются зуд, краснота и шелушение, отметила эксперт. Также без воды кожа истончается и трескается. Так что первым делом нужно начать пить водичку в достаточном объёме.

Ещё к проблемам с губами иногда приводит неправильное питание. И тут должны помочь продукты, богатые полезными жирами. Среди таких эксперты часто называют свиное сало, льняное масло, кунжут, грецкие орехи, авокадо, тыквенные семечки, красную икру и желток куриного яйца. Жиры помогают поддерживать эластичность кожи, пояснила Замотина.

Если говорить о косметике, то следует обратить внимание на средства, в составе которых есть масла, насыщенные липидами, ланолин, вазелин и другие компоненты.

Но что делать, если губы уже растрескались? По словам технолога, помогут средства с церамидами (часто их называют керамиды). Это естественные органические вещества, которые связывают клетки кожи.