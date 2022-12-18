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49 минут назад

Как выглядит женщина, которая сделала 60 инъекций в губы

Super.ru

Жительница Австрии, известная в узких кругах под именем Фетиш Барби, живет по принципу «красота — страшная сила». Ну и жертв она тоже требует: девушка потратила около 3 миллионов рублей, чтобы создать гиперженственный образ. И речь не про макияж или, скажем, точечные уколы — все гораздо жестче.

Как выглядит женщина, которая сделала 60 инъекций в губы
Фото: Super.ruSuper.ru

По словам самой Фетиш Барби, будучи от природы красивой, в 13 лет она заинтересовалась преувеличенными версиями женственности и эстетикой бимбо, а с 18 лет сама начала делать инъекции ботокса. После этого остановиться было уже сложно — в итоге девушка полностью изменила внешний вид носа, щек и подбородка, сделала около 60 инъекций в губы, а грудь увеличила с нулевого размера до шестого.

«Мои огромные губы, вероятно, являются моей самой противоречивой модификацией: люди либо любят их, либо ненавидят, а я ими просто одержима», — говорит Фетиш Барби. И признается, что какое-то время ей пришлось привыкать к тому, как окружающие оценивают ее внешность, но теперь она просто блокирует любого, кто отзывается о ней в негативном ключе. К счастью, родственники в число хейтеров не входят: хотя семья от нового образа и не в восторге, они все же уважают ее решение измениться.

Фетиш Барби признается, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет стремиться развить свой успех в качестве интернет-звезды. Сейчас девушку можно найти в Инстаграме (запрещен в РФ) и на платформе OnlyFans: последние десять лет у нее уже появилось большое количество почитателей, которые восхищаются ее внешним видом и покупают ей подарки. «Я не служу мужчинам, они служат мне, потому что я секс-символ и фетиш-икона», — красноречиво подытожила она. Как жаль, что идеальный антагонист для Марго Робби в новом фильме «Барби» найден так поздно!

Красота,Марго Робби,
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