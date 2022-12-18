Правда ли, что витамин C преобразит ваше лицо

О пользе витамина С для иммунитета известно всем, но чаще всего мы говорим об этом в контексте необходимости употребления цитрусовых. Косметологи, в свою очередь, называют витамин С – находкой для быстрого улучшения состояния кожи лица. Подробнее об этом в материале "Рамблера".

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Все дело в том, что L-аскорбиновая кислота положительно влияет на состояние кожи, так как является природным антиоксидантом, противостоит свободным радикалам ("отходам", которые выделяет наш организм) и помогает бороться с пигментацией и постакне. В целом, после использования продуктов с витамином С лицо выглядит отдохнувшим и сияющим.

Что еще делает витамин С Заживляет повреждения

Выравнивает тон и осветляет гиперпигментацию

Отшелушивает и выравнивает рельеф

Защищает кожу от воспалительных элементов

Снижает количество бактерий, вызывающих акне

Улучшает увлажнение кожи

Откуда брать витамин С

Организм человека не синтезирует витамин С самостоятельно, в отличие от собак и кошек, у которых он производится из глюкозы. Поэтому самый простой способ – это получать его через пищу. Например, есть картофель, перец, шпинат, капусту и кейл, а не апельсины, а также пить напитки из шиповника и облепихи.

Кстати, дефицит витамина С можно с уверенностью назвать самым распространённым видом нехватки витаминов. Обычно в ходе приготовления пищи мы теряем 50% полезности продуктов, поэтому можно восстановить баланс с помощью употребления витаминов. С возрастом эта проблема становится более серьезной.

Витамин С в косметике