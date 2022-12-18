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26 минут назад

Адриана Лима впервые вышла на подиум спустя три месяца после родов

Газета.Ru

Бразильская супермодель и экс-ангел Victoria's Secret Адриана Лима впервые вышла на подиум спустя три месяца после родов. Фотографии с показа появились на Celebsfirst.

Адриана Лима впервые вышла на подиум после родов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

41-летняя Адриана Лима приняла участие в показе Qatar Fashion United by CR Runway, прошедшем в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре. Этот выход на подиум стал первым после того, как в конце августа 2022 года супермодель родила третьего ребенка. Судя по снимкам, появившимся в сети, Лима еще не до конца пришла в свою добеременную форму.

Адриана Лима родила сына от своего бойфренда, кинопродюсера Андре Леммерса 29 августа. Мальчик появился на свет в больнице Санта-Моники в штате Калифорния и получил необычное имя — Циан Лима Леммерс. По словам источника, близкого к паре, имя ребенка «вдохновлено восхитительными цветами морской воды в таких местах, как Мальдивы, Багамы и Бора-Бора». Также у Лимы есть две дочери от ее предыдущего брака с сербским баскетболистом Марко Яричем: 12-летняя Валентина и 9-летняя Сиенна.

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