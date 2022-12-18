Адриана Лима впервые вышла на подиум после родов

Бразильская супермодель и экс-ангел Victoria's Secret Адриана Лима впервые вышла на подиум спустя три месяца после родов. Фотографии с показа появились на Celebsfirst.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

41-летняя Адриана Лима приняла участие в показе Qatar Fashion United by CR Runway, прошедшем в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре. Этот выход на подиум стал первым после того, как в конце августа 2022 года супермодель родила третьего ребенка. Судя по снимкам, появившимся в сети, Лима еще не до конца пришла в свою добеременную форму.