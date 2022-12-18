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27 минут назад

Парикмахер раскрыл причину необходимости чистки фена

Lenta.ru

Парикмахер салона красоты Socially Painted, расположенный в Шотландии, Мэтью Уотт раскрыл причину необходимости чистки фена. Соотвествующий видеоролик появился на его странице в TikTok.

Парикмахер раскрыл причину необходимости чистки фена
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт рассказал, данный инструмент для сушки и укладки волос необходимо регулярно чистить, чтобы улучшить его работу. В начале ролика пользователь сети с никнеймом thehairexpert_, чей блог насчитывает 23,2 тысяч подписчиков, объяснил, что в первую очередь нужно снять заднюю крышку и счистить с нее скопившуюся пыль посредством флейцевой кисти (специальная кисть для окрашивания волос — прим. «Ленты.ру»). После этого стилист также убрал небольшой слой грязи с поверхности вентилятора и закрыл его крышкой.

«Как очистить фен, чтобы он работал на 100 процентов», — гласила подпись под публикацией, которая набрала 2,3 тысяч лайков.

Подписчики удивились данному лайфхаку, о чем принялись писать в комментариях.

«Почему я не знал, что этот предмет нуждается в чистке?», «Я просто использую насадку от своего пылесоса, чтобы удалить пыль с фена», — высказавшись они.

В октябре парикмахер Конор Джеймс Дойл из Ирландии показал способ, с помощью которого можно самостоятельно осветлить волосы за 15 минут. В начале видео стилист разделил свои волосы на две пряди и прикрепил между ними шиньон светлого цвета. После данного шага Дойл расчесал их. Затем он взял в руки ножницы и подстриг ими накладные пряди, чтобы они соответствовали длине его собственных волос.

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