Парикмахер раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос

Парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.
В первую очередь специалист посоветовала мыть голову шампунем два раза. Она отметила, что перед нанесением кондиционера необходимо промокнуть пряди полотенцем.
«Если они мокрые, вы зря потратите свой кондиционер! В конечном итоге вы будете использовать меньше продукта и никакого смысла в этом не будет», — рассказала она.
Кроме того, эксперт порекомендовала использовать резинки, изготовленное из бархатной ткани и включить в свой уход за волосами несмываемое средство, которое направлено на придание блеска, защиту от горячих инструментов для укладки и предотвращение секущихся концов.
В заключение Валентайн рассказала, что для улучшения состояния прядей также можно применять масло розмарина. «Данное средство хорошо использовать, если волосы тонкие и плохо растут», — пояснила она.