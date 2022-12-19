Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
43 минуты назад

Парикмахер раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос

Lenta.ru

Парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Парикмахер раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалист посоветовала мыть голову шампунем два раза. Она отметила, что перед нанесением кондиционера необходимо промокнуть пряди полотенцем.

«Если они мокрые, вы зря потратите свой кондиционер! В конечном итоге вы будете использовать меньше продукта и никакого смысла в этом не будет», — рассказала она.

Кроме того, эксперт порекомендовала использовать резинки, изготовленное из бархатной ткани и включить в свой уход за волосами несмываемое средство, которое направлено на придание блеска, защиту от горячих инструментов для укладки и предотвращение секущихся концов.

В заключение Валентайн рассказала, что для улучшения состояния прядей также можно применять масло розмарина. «Данное средство хорошо использовать, если волосы тонкие и плохо растут», — пояснила она.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители