Парикмахер раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос

Парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь специалист посоветовала мыть голову шампунем два раза. Она отметила, что перед нанесением кондиционера необходимо промокнуть пряди полотенцем.

«Если они мокрые, вы зря потратите свой кондиционер! В конечном итоге вы будете использовать меньше продукта и никакого смысла в этом не будет», — рассказала она.

Кроме того, эксперт порекомендовала использовать резинки, изготовленное из бархатной ткани и включить в свой уход за волосами несмываемое средство, которое направлено на придание блеска, защиту от горячих инструментов для укладки и предотвращение секущихся концов.