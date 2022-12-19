Как выглядит россиянка, похудевшая на 200 килограммов

Еще год назад эту девушку называли самой тяжелой женщиной России, а сегодня она уже утерла всем нос и собственным примером доказала, что возможно все. О Кристине Кашняковой узнали после ее появления в студии Малахова. Тогда ее вес превышал 260 килограммов. Из-за большой массы тела у девушки начались проблемы со здоровьем, и врачи даже делали пугающие прогнозы о том, что она не проживет дольше 35 лет.

Фото: Super.ru Super.ru

После ухода мужа и из-за боязни за свою жизнь Кристина начала усиленно работать над собой. Она села на диету и начала регулярно заниматься спортом. В итоге всего за год ей удалось сбросить почти 200 килограммов! На днях она вновь побывала на шоу у Андрея Малахова — зрители были просто шокированы тем, как сильно изменилась девушка.

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Секрет такого преображения оказался прост: диета, спорт и железная сила воли.

«Я исключила булочки, хлеб, сало, села на каши, купила себе велосипед. Я живу на шестом этаже и хожу туда-сюда», — рассказала Кристина.