Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
56 минут назад

Как выглядит россиянка, похудевшая на 200 килограммов

Super.ru

Еще год назад эту девушку называли самой тяжелой женщиной России, а сегодня она уже утерла всем нос и собственным примером доказала, что возможно все. О Кристине Кашняковой узнали после ее появления в студии Малахова. Тогда ее вес превышал 260 килограммов. Из-за большой массы тела у девушки начались проблемы со здоровьем, и врачи даже делали пугающие прогнозы о том, что она не проживет дольше 35 лет.

Как выглядит россиянка, похудевшая на 200 килограммов
Фото: Super.ruSuper.ru

После ухода мужа и из-за боязни за свою жизнь Кристина начала усиленно работать над собой. Она села на диету и начала регулярно заниматься спортом. В итоге всего за год ей удалось сбросить почти 200 килограммов! На днях она вновь побывала на шоу у Андрея Малахова — зрители были просто шокированы тем, как сильно изменилась девушка.

Super.ru

Секрет такого преображения оказался прост: диета, спорт и железная сила воли.

«Я исключила булочки, хлеб, сало, села на каши, купила себе велосипед. Я живу на шестом этаже и хожу туда-сюда», — рассказала Кристина.

По словам девушки, похудение улучшило не только ее самочувствие, но и личную жизнь. Кристина встретила надежного партнера и мечтает о том, чтобы стать мамой. К слову, на достигнутом она не останавливается и планирует скинуть еще 30 килограммов.

Красота,Андрей Малахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители