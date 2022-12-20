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56 минут назад

3 процедуры красоты, которые нельзя делать перед Новым годом

Мира Маркина

В преддверии Нового года многие женщины спешат навестить косметолога, чтобы провести необходимые процедуры и встретить праздник во всеоружии. Однако есть ряд процедур, от которых лучше отказаться в последние недели декабря. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

3 бьюти-процедуры, которые нельзя делать перед Новым годом
Фото: UnsplashUnsplash

Инъекции ботулотоксина

Токсин помогает избавиться от мимических морщин за счет того, что выключает рецепторы в мышцах. Как правило, на это требуется от 10 до 14 дней. Вдобавок к этому, как и при любой другой инъекции, игла может повредить сосуд и спровоцировать появление синячка. Если вы хотите увидеть эффект от ботулотоксина к Новому году, косметологи советуют выполнять процедуру не позднее 10 декабря.

Бывшая девушка Тимати призвала отказаться от бьюти-процедур

Контурная пластика

Эффект от данной процедуры также появляется не сразу, но при этом в местах уколов образуются синяки. Кроме того, при введении гиалуроновой кислоты может возникнуть сильный отек, особенно на губах. Отек и синяки в среднем полностью исчезают за две недели.

Фототерапия

Так именуют воздействия на кожу импульсного света. Фототерапия помогает не только убрать пигментные пятна и расширенные сосуды, но также стимулирует рост коллагеновых волокон, которые делают кожу более упругой. Как следствие, цвет лица улучшается и появляется небольшой лифтинговый эффект. Срок реабилитации зависит от используемого аппарата, но зачастую он не больше двух недель.

Красота,Тимати,
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