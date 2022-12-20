Способы восстановления ногтевой пластины в салоне и дома

Ногтевой аппарат представляет собой комплексное образование, конечным продуктом которого является ногтевая пластина.

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Расположение на конце пальцев рук и ног обусловливает повышенный риск различных травм, а также воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды или искусственных покрытий.

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В погоне за красотой всё больше клиентов сталкиваются с обратной стороной маникюра с покрытием гель-лак.

Вред гель-лака для ногтей

Сам по себе гель-лак иссушает ногтевую пластину и может приводить к контактному дерматиту, так как составы долговечных покрытий очень агрессивные, а в погоне за «дешёвым» покрытием можно нарваться и вовсе на токсичные гель-лаки.

Это иссушающее действие ведёт к скручиванию и деформации ногтей, а аллергическая реакция приводит к отслоению ногтевой пластины от ногтевого ложа, такое заболевание называется онихолизис.

Помимо этого, ногтевая пластина при ежемесячном снятии искусственного покрытия становится тонкой и чувствительной. Любые изменения ногтевых пластин могут привести к частичной или полной потере ногтя.

Цвет ногтя и чёрные точки или полосы на ногтях

Здоровая ногтевая пластина имеет нежный розовый цвет. При постоянном нанесении гель-лака, перенашивании покрытия, травматизации ногтей на ногтевой пластине можно увидеть очень узкие, длиною несколько миллиметров капиллярные тромбозы, которые внешне проявляются как тонкие тёмные чёрточки на ногтевом ложе. Они могут возникать как спонтанно, так и при разных заболеваниях внутренних органов.

Даже если вы столкнулись с любой из вышеперечисленных проблем – есть возможность вернуть ногтям былую прочность и эластичность.

Существует множество программ по восстановлению ногтевых пластин. В этой статье расскажу вам про салонные процедуры и про домашний уход.

Салонная процедура восстановления ногтей после снятия гель-лака

После снятия гель-лака вы столкнётесь с повышенной хрупкостью ногтевых пластин. Они будут ослаблены и чувствительны к перепадам температур, внешним факторам.

Но у подологов существуют решения, направленные на быстрое восстановление структуры ногтя и его естественному функционированию.

В некоторых случаях удаётся добиться большей прочности, чем до покрытия гель-лаком.

Одна из салонных процедур – программа восстановления ногтей ROSILAK.

Эта техника уже с 1 процедуры вернёт плотность и глянцевый блеск ногтям.

Суть процедуры заключается в двух этапах:

Холодная или горячая шлифовка ногтевой пластины по лечебной пудре.

В этот момент происходит работа со структурой ногтя. Пористая структура повреждённого ногтя восстанавливает минеральный баланс и выравнивается.

Второй этап — восстановление липидного «защитного» барьера ногтевой пластины.

Используется один из 4-х масляных комплексов, в зависимости от ситуации. Масла подбираются мастером после визуального осмотра. В этот момент ногтевая пластина становится блестящей и гладкой. Так называемый процесс «глянцевания» ногтей.

Домашний уход для ослабленных и повреждённых ногтей

Для быстрого восстановления и укрепления ногтей мы рекомендуем использовать профессиональную косметику. То, что специалисты ногтевого сервиса используют в своей работе.

Для восстановления ногтей существуют разные формы:

сыворотки на водной основе; масла; масляные комплексы.

Разберём каждый из вариантов.

Водные сыворотки для ногтей

Могут вернуть прежнюю эластичность и способствуют улучшению водного баланса в ногтевой пластине и ногтевом ложе. А также такие средства могут быть насыщены водорастворимыми витаминами и специализированными компонентами, такими как гиалуроновая кислота или коллаген.

Например, сыворотка FIXIT направлена на восполнение серы и других микро- и макроэлементов, водорастворимых витаминов группы В. Биодоступный коллаген действует положительно на структуру ногтевого аппарата.

Также ускоряется рост ногтевой пластины, она становится плотнее и эластичнее, так как данный препарат помогает восполнить влагу и сохранить её в ногте.

Масла

Имеют очень узкое направленное действие. Как правило, они оказывают слабый антисептический эффект, немного ускоряют рост ногтя.

Чаще всего рекомендуют масло монарды и масло чайного дерева, а также экстракты этих растений.

Но важно оценивать риски – они оказывают иссушающее действие на кожу и ногти при частом использовании. Эти масла не работают в тех случаях, когда к ослабленной ногтевой пластине присоединилась синегнойная палочка или грибок.

Масляные комплексы для ногтей

Это лучший вариант для восстановления ногтей. Ослабленные, травмированные, отслоившиеся ногти очень быстро вернут свой внешний вид.

Комплекс масел направлен сразу на решение нескольких проблем.

Один из самых популярных комплексов – Regenerator. Он имеет натуральный состав и быстро восстанавливает ногтевую пластину. Биодоступные компоненты восполняют недостаток жирорастворимых витаминов и липидов.

Уже через 1-2 недели применения можно увидеть ускоренный рост ногтя и более плотную структуру. Ногти перестают расслаиваться и ломаться. А в случае с присоединённой инфекцией – масляный комплекс окажет защитное действие.

Этих простых действий достаточно, чтобы восстановить ногтевую пластину.

Неэффективные способы восстановления ногтей

А сейчас хочу отметить процедуры, которые будут совершенно неэффективны для восстановления ногтей, но очень популярны в интернете:

Нанесение йода на ногти. Это очень опасно и может привести к ожогу и сильной деформации ногтевых пластин. Ванночки с содой. Такой способ совершенно бесполезен для ногтей и кожи. Крепкие ногти вы не получите, а вот раздражение на коже вполне возможно. Солевые ванночки. Их можно делать в качестве профилактики, так как солевой раствор — это отличный антисептик, но на структуру ногтя такие ванночки влияют очень слабо.

Не сравнивайте с улучшением ногтей на море, там климат и большое количество солнечных ванн максимально запускают все полезные процессы. От этого ногти, волосы и кожа становятся значительно лучше.

Покрытие ослабленных и повреждённых ногтей другим искусственным покрытием.

Это самая частая ошибка, после которой клиенту приходится долго восстанавливать свои ногти. Любое искусственное покрытие – наносит вред ногтям, а значит, повреждённые ногти пострадают ещё больше.

Если не восстановить ногтевую пластину, с очень большой вероятностью вы столкнётесь с онихолизисом, а к нему присоединится синегнойная палочка (зелёный ноготь) или грибковая инфекция. В этом случае восстановление ногтей может занять от 6 до 12 месяцев.