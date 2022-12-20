Блистаем вместе: 5 классных идей новогоднего макияжа

Празднование Нового года — всегда приятное воспоминание в памяти каждого человека. Чтобы сохранить яркие впечатления от главной ночи года, нужно подойти к своему образу ответственно: продумать не только лук, но и макияж. Яркие губы, стрелки и, конечно же, много хайлайтера — то, что надо для того, чтобы блистал не только салют, но и вы! Редакция Eva.ru подобрала несколько вариантов классного мэйк-апа от блогеров в VK Клипах.

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«Замерзший» макияж

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Этот вариант — один из последних горячих трендов уходящего 2022 года. Кажется, что для такого образа достаточно на 15 минут выйти на улицу, но его особенность в том, что это улучшенная «гламурная» версия с небольшими сияющими акцентами. Для начала нанесите матовую тональную основу, консилер на выступающие точки лица, далее аккуратно распределите румяна на щечки и кончик носа, добавьте сияющих теней на веки и накрасьте тушью ресницы, в завершении можно еще нанести блеск на губы. Вуаля, вы превратились в прекрасную Эльзу из «Холодного сердца».

Макияж: «Как покорить сердечко краша в новогоднюю ночь»

Этот образ с акцентом на глаза точно поможет сразить наповал любого поклонника. Уровень: легкий. Наносим тональную основу на кожу лица, растушевываем тени на веки глаз, прорисовываем черной подводкой стрелки (если не получается рисовать стрелки, можно воспользоваться лайфхаком и, например, подложить к краю глаза бумажку и по контуру прочертить), дальше остается только одно — добавить много-много блесток! Взгляд сразу становится выразительным и притягательным!

Брови – тренд 2023 года!

Необыкновенный макияж, который точно не останется без внимания! Блестящие, яркие брови и красные губы — неожиданно, но мэтч. Сочетать несочетаемое умеет не каждый, поэтому советуем посмотреть этот завораживающий ролик от Тины в VK Клипах.

Макияж для тех, кто работает до 31 декабря…

Увы, большинство людей прибегает на празднование уже под бой курантов, но красивой-то быть хочется! Макияж яркий, но очень легкий в нанесении. Начинаем с обычного — тональная основа, если не хочется быть бледной, можно добавить бронзер. В новогоднюю ночь нужно сиять, поэтому дальше идет хайлайтер (желательно самый сверкающий и сияющий), остальные части лица можно припудрить (пудру лучше использовать с сатиновым и легким финишем), прорисовать стрелки (выше лайфхак для тех, кто не умеет это делать), нанести праймер на подвижное веко, далее — добавить блесток и скорее бежать загадывать желание и праздновать Новый год!

Макияж с помощью одного блеска для губ