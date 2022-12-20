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58 минут назад

Раскрыта опасность умывания горячей водой зимой

Lenta.ru

Косметолог и создательница бренда профессионального ухода за кожей M.AKLIVE Елена Мокеева раскрыла россиянкам опасность распространенных гигиенических привычек зимой. Комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 20 декабря.

Раскрыта опасность умывания горячей водой зимой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, перепады температур и холодный воздух вызывают сухость кожи лица и тела. Кроме того, к подобной проблеме приводит умывание горячей водой, а также долгое пребывание в одежде, изготовленной из шерсти.

В связи с этим Мокеева в первую очередь призвала перестать использовать в ежедневном уходе жесткие спонжи, губки и щетки. Вдобавок собеседница издания посоветовала не умываться горячей водой и применять очищающие косметические средства, в составе которых присутствуют щелочные компоненты.

«Под их воздействием растворяются и смываются не только грязь, косметика, бактерии и вирусы, но и липиды, которые, в свою очередь, являются естественными составляющими элементами гидролипидной мантии и липидного барьера. Без защитного барьера вода на кожном покрове интенсивно испаряется, и таким образом появляются шелушения и раздражения», — заявила Мокеева.

Кроме того, врач рекомендовала исключить на время из бьюти-рутины спиртовые тоники, скрабы и масла в чистом виде. Также она предложила присмотреться к продуктам для очищения, которые содержат энзимы и кислоты, а также к солнцезащитным кремам. Данные средства защитят кожу от фотостарения и обезвоживания, считает эксперт.

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