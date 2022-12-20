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1 час назад

Косметолог рассказала, как быстро избавиться от прыща, не раздавив его

Секрет Фирмы

Прыщи часто выскакивают в самый неподходящий момент. В обычной жизни ходишь с чистой кожей, а когда планируется корпоратив или свидание, обязательно под вечер появится нежданный гость. Причём, скорее всего, он ещё будет очень больнючим и большим. Как быстро решить эту проблему? Об этом рассказала дерматовенеролог и косметолог Ирина Орлова.

Косметолог рассказала, как быстро избавиться от прыща
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Чего делать точно нельзя — это давить прыщи. По словам специалиста, это может быть опасно для жизни. Ни в коем случае нельзя выдавливать те угри, которые выглядят как красный бугорок и появляются на лбу, подбородке, носу или около рта.

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«Понятно, что очень хочется таким образом от него избавиться, и кажется, что это самый быстрый способ, но нужно понимать, что это очень опасно. Притом не только эстетически», — сказала врач.

Механическое повреждение может спровоцировать распространение инфекции. В результате воспаление только усугубится, возможно, даже нужно будет лечение антибиотиками. Косметолог объяснила, что на лице много мельчайших разветвлённых сосудов, которые могут разнести инфекцию по всем участкам, и в том числе она может улететь в головной мозг.

Вы тоже не думали, что это может быть настолько опасно? Прыщи также нельзя греть, а ведь многие любят хорошо распарить лицо, чтобы потом выдавить надоевший гнойник. От этой процедуры может стать только хуже. Как правильно избавляться от прыща? Прежде всего его нужно обработать салицилкой, левомицетином или обычной спиртовой салфеткой. Делать это лучше 2–3 раза в день. Можно прибегнуть и к специальным SOS-средствам, в них обычно есть цинк, масло чайного дерева и салициловая кислота. Их тоже рекомендуется наносить 2–3 раза в день.

По словам Орловой, размер воспаления станет заметно меньше уже в первые сутки, оно как будто сдуется и засохнет. Вы сможете легко замаскировать прыщик тональным кремом, при этом не навредить здоровью, отметила врач. Нашу кожу ждёт большое испытание на Новый год и во время зимних каникул. Многодневное застолье может отразиться не только на талии, но и на лице. Как этого избежать, рассказала врач-косметолог Мария Гришина.

Красота,Мария Гришина,Ирина Орлова,
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