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1 час назад

57-летняя модель снялась топлес на пляже

Lenta.ruиещё 1

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась снимком в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя модель снялась топлес на пляже
Фото: Lenta.ruLenta.ru

57-летнюю манекенщицу запечатлели на пляже на фоне океана, она повернулась боком к фотографу. На размещенном кадре видно, что знаменитость снялась топлес в разноцветных плавках, прикрывая обнаженную грудь рукой. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. В руках она держала шляпу.

Подписчики восхитились внешним видом Поризковой в комментариях под постом, набравшим более 20 тысяч лайков. «Красотка», «Восхищаюсь твоей красотой», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Прекрасная женщина», «Ты не стареешь», — высказывались многочисленные фанаты.

В сентябре Паулина Поризкова также опубликовала фото в белье и пожаловалась на старение. Манекенщица позировала перед камерой в боди черного цвета, оформленном прозрачными вставками на спине и бедрах. Фотограф запечатлел ее в зеркале, когда она красила губы.

Красота,Паулина Поризкова,
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