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1 час назад

Пластический хирург рассказала, какие операции будут в тренде в 2023 году

Вечерняя Москва

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш рассказала, какие операции и процедуры будут в тренде в 2023 году.

Какие операции будут в тренде в 2023 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, все чаще пациентки обращаются за повторной маммопластикой, желая скорректировать грудь — поставить имплант меньшего размера. Он должен быть приближен к натуральным объемам.

Остается популярной коррекция губ гиалуроновой кислотой. При этом присутствует тренд на максимальную натуральность, изменения должны выглядеть гармонично.

Процедура липофилинга только набирает обороты по популярности. Эксперт отметила, что это не удивительно, ведь данная операция подчеркивает сексуальность и женственность.

Однозначно укрепят свои позиции процедуры, направленные на улучшение качества кожи. В настоящее время много запросов на процедуры глубокого увлажнения кожи с помощью гиалуроновой кислоты, стимуляции коллагена, а также на различные аппаратные методики, передает aif.ru.

В беседе с «Вечерней Москвой» пластический хирург Дмитрий Скворцов назвал четыре причины сделать пластику до Нового года.

Красота,Дмитрий Скворцов,
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