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1 час назад

Женщина сделала маску для лица из грудного молока и разозлила подписчиков

Lenta.ruиещё 2

Молодая мать Си-Си Хоффман, недавно родившая второго ребенка, сделала омолаживающую маску из грудного молока и разозлила подписчиков. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Женщина сделала маску для лица из грудного молока и разозлила подписчиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Героиня материала с никнеймом sisishoffman использовала молозиво (секрет молочной железы, вырабатываемый в последние дни беременности и в первые дни после родов — прим. «Ленты.ру») для устранения тусклого цвета лица. По словам женщины, такой способ ухода за кожей оказывает противовоспалительное действие, а также способствует ее регенерации.

На размещенных кадрах видно, как юзерша наносит маску на лоб, нос и щеки.

«На заметку будущим мамам: этот продукт можно назвать настоящим жидким золотом», — подписала она публикацию.

Подписчики раскритиковали инфлюэнсершу в комментариях под материалом.

«Очень напрасно вы так поступили! Это просто эгоистично с вашей стороны не дать ребенку молозиво», «Это нужно ребенку намного больше, чем вашему лицу…», «Шокирована вашим поступком», — написали они.

Ранее в декабре сертифицированный косметолог Блэр Хейс раскрыла опасные последствия популярной в соцсетях маски для лица из крови. Речь шла о популярном на платформе TikTok тренде, в котором блогерши используют в уходе менструальную кровь. Хейс предупредила читательниц издания о том, что менструальные выделения, взятые подобным методом, небезопасны.

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