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1 час назад

Российский хирург прокомментировал пластические операции жены Макрона

Мария Иглина

Российский пластический хирург Александр Вдовин рассказал, какие пластические операции сделала 69-летняя жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Подробностями эксперт поделился в интервью Life.

Хирург прокомментировал пластические операции жены Макрона
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По словам хирурга, Брижит очень много лет назад прибегала к ринопластике. Кроме этого, он предположил, что для поддержания моложавой внешности супруга Макрона борется с морщинами, а также провисанием нижней части лица. Вдовин сказал, что жена президента делала операцию по подтяжке кожи и деликатную коррекцию скуловой области филлерами на основе гиалуроновой кислоты.

"Скорее всего, имела место верхняя блефаропластика или эндоскопический лифтинг лба", — добавил хирург.

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Также эксперт обратил внимание на ноги Бриджит Макрон. Он заметил, что у знаменитости нет избытков кожи как у многих возрастных женщин. По его словам, она скорее всего прибегла к лазерной шлифовке и другим процедурам, направленным на устранение такой проблемы.

Ранее 57-летняя модель снялась топлес на фоне океана.

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