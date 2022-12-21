Хирург прокомментировал пластические операции жены Макрона

По словам хирурга, Брижит очень много лет назад прибегала к ринопластике. Кроме этого, он предположил, что для поддержания моложавой внешности супруга Макрона борется с морщинами, а также провисанием нижней части лица. Вдовин сказал, что жена президента делала операцию по подтяжке кожи и деликатную коррекцию скуловой области филлерами на основе гиалуроновой кислоты.