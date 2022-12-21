Хирург прокомментировал пластические операции жены Макрона

Российский пластический хирург Александр Вдовин рассказал, какие пластические операции сделала 69-летняя жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Подробностями эксперт поделился в интервью Life.
По словам хирурга, Брижит очень много лет назад прибегала к ринопластике. Кроме этого, он предположил, что для поддержания моложавой внешности супруга Макрона борется с морщинами, а также провисанием нижней части лица. Вдовин сказал, что жена президента делала операцию по подтяжке кожи и деликатную коррекцию скуловой области филлерами на основе гиалуроновой кислоты.
"Скорее всего, имела место верхняя блефаропластика или эндоскопический лифтинг лба", — добавил хирург.
Также эксперт обратил внимание на ноги Бриджит Макрон. Он заметил, что у знаменитости нет избытков кожи как у многих возрастных женщин. По его словам, она скорее всего прибегла к лазерной шлифовке и другим процедурам, направленным на устранение такой проблемы.