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42 минуты назад

Почему так важно умываться

ГлагоL

Очищение кожи лица является жизненно важной частью ухода за кожей, которая помогает с отшелушиванием, предотвращением прыщей и поддержанием здоровья этой самой кожи. Но какие средства использовать? Как правильно умываться и как часто? Что будет, если не очищать кожу лица перед сном? Об этом и многом другом мы поговорили с Ириной Галко, ведущим косметологом MIXIT.

Почему так важно умываться
Фото: ГлагоLГлагоL

Как часто можно умываться: простой водой и с использованием очищающих средств?

Умываться необходимо утром и вечером. Утром мы удаляем с кожи продукты метаболизма клеток, пот, кожное сало. Вечером удаляем макияж и загрязнения.

Что значат названия различных средств для очищения кожи лица?

  • очищающая пенка — это средство воздушной текстуры на основе ПАВа и различных дополнительных компонентов — увлажняющих, успокаивающих, противовоспалительных, антибактериальных, в зависимости для какого типа кожи предназначен продукт.
  • обновляющий гель — включает в себя компоненты, обновляющие клетки эпидермиса: например, А-ha кислоты, салициловую кислоту, полимерные гранулы, ретинол.
  • глиняный мусс — содержит очищающую основу и глину, которая является сорбентом. Подходит для жирного и комбинированного типа кожи.
  • гидрофильный гель — масло, которое при взаимодействии с водой превращается в пенку. Подходит для демакияжа и деликатного очищения.
  • очищающий гель — очищающее средство, которое превращается в пену при контакте с водой, растворяет и удаляет загрязнения.
  • мицеллярная вода —содержит очищающую основу, которая очищает кожу от загрязнений и продуктов декоративной косметики.
  • энзимная пудра — это пудра на основе энзимов (ферментов), ослабляющих межклеточные связи, очищающей основы и дополнительных компонентов —сорбентов, растительных экстрактов. Ферменты способствуют глубокому очищению и обновлению клеток кожи, так же обладают противовоспалительным эффектом.
  • тоник и лосьон — средства, которые наносятся после основного очищения, восстанавливают кислотно-щелочной баланс эпидермиса. Увлажняют, регенерирует, оказывают успокаивающее, противовоспалительное антибактериальное обновляющее действие — в зависимости от целенаправленности продукта.

Как понять, какое из средств выше нужно именно тебе?

Сухой коже необходимо выбирать мягкие основы, бережно очищающие кожу — пенка, гидрофильное масло, мицелярная вода, энзимы. Коже склонной к жирности — очищающий гель, глиняный мусс, очищающая пенка, энзимная пудра, обновляющий гель на основе кислот.

Какие из средств можно комбинировать или использовать в определённой последовательности (например, пенка для умывания-тоник-лосьон)?

Демакияж проводится, к примеру, гидрофильным маслом или мицеллярной водой, далее идёт основное очищающее средство по типу кожи и далее тоник или лосьон.

Как правильно умывать жирную/сухую/зрелую/чувствительную/нормальную кожу?

Умывание для всех типов проходит одинаково со средством по типу и состоянию кожи. Умываться следует тёплой водой — слишком горячая вода сушит кожу и может приводить к покраснениям, а слишком холодная травмирует капилляры. Средство наносится на влажную кожу, мягкими круговыми движениями, не смещая кожи, кожа массируется в течении 1-2х минут, затем средство тщательно смывается водой. Затем кожу необходимо промокнуть мягким полотенцем: если кожа с воспалениями, то использовать одноразовые полотенца. И далее наносится тоник или лосьон.

Что происходит с кожей, если её не очищать на ночь?

Если кожу не очищать на ночь, то замедлятся процесс регенерации клеток кожи, мёртвые клетки скапливаются, и кожа становится шероховатой и тусклой. Также продукты макияжа могут способствовать закупорке пор, кожа может воспалятся.

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