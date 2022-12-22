Почему так важно умываться

Очищение кожи лица является жизненно важной частью ухода за кожей, которая помогает с отшелушиванием, предотвращением прыщей и поддержанием здоровья этой самой кожи. Но какие средства использовать? Как правильно умываться и как часто? Что будет, если не очищать кожу лица перед сном? Об этом и многом другом мы поговорили с Ириной Галко, ведущим косметологом MIXIT.
Умываться необходимо утром и вечером. Утром мы удаляем с кожи продукты метаболизма клеток, пот, кожное сало. Вечером удаляем макияж и загрязнения.
Сухой коже необходимо выбирать мягкие основы, бережно очищающие кожу — пенка, гидрофильное масло, мицелярная вода, энзимы. Коже склонной к жирности — очищающий гель, глиняный мусс, очищающая пенка, энзимная пудра, обновляющий гель на основе кислот.
Какие из средств можно комбинировать или использовать в определённой последовательности (например, пенка для умывания-тоник-лосьон)?
Демакияж проводится, к примеру, гидрофильным маслом или мицеллярной водой, далее идёт основное очищающее средство по типу кожи и далее тоник или лосьон.
Умывание для всех типов проходит одинаково со средством по типу и состоянию кожи. Умываться следует тёплой водой — слишком горячая вода сушит кожу и может приводить к покраснениям, а слишком холодная травмирует капилляры. Средство наносится на влажную кожу, мягкими круговыми движениями, не смещая кожи, кожа массируется в течении 1-2х минут, затем средство тщательно смывается водой. Затем кожу необходимо промокнуть мягким полотенцем: если кожа с воспалениями, то использовать одноразовые полотенца. И далее наносится тоник или лосьон.
Если кожу не очищать на ночь, то замедлятся процесс регенерации клеток кожи, мёртвые клетки скапливаются, и кожа становится шероховатой и тусклой. Также продукты макияжа могут способствовать закупорке пор, кожа может воспалятся.