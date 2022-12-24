5 болезней, которые можно подхватить на маникюре

Мы посещаем салоны, чтобы расслабиться и стать красивее. Однако некачественные процедуры могут принести куда больше вреда, чем пользы. "Рамблер" расскажет про пять болезней, которые можно подхватить на маникюре.
По словам гинеколога Веры Беликовой, гепатит до сих пор считается одним из самых трудных заболеваний. Это воспаление печени, которое провоцирует вирусная инфекция. От заболевания в год умирает даже больше людей, чем от СПИДа или туберкулеза. Поэтому в некоторых странах Европы обрезание кутикулы приравнивается к медицинскому вмешательству. Чтобы избежать неприятностей, важо ходить в проверенные места, где приборы тщательно дезинфицируют.
О передаче ВИЧ через маникюрные инструменты стало известнно в 2014 году. В медицинском журнале был описал случай инфицированной женщины из Бразилии, которая поделилась своим маникюрным набором с кузиной. И хотя вероятность того, что вирус попадет в организм в таком случае очень мал, все равно лучше не делить одни приборы даже с родственниками.
Грибок — нередкое явление после маникюра у мастера, который пренебрегает правилами обработки инструментов. Это самое частое последствие, с которым обращаются к врачу. Грибок очень устойчив к внешней среде, поэтому грибок долго и неприято лечить.
Удивительно, но чаще всего заражение происходит после использование пемзы для стоп. Ученые выяснили, что она – переносчик некоторых видов вируса папилломы человека. Инфекция попадает в организм человека через микрораны.
Стафилококк ногтевых пластин, рожистое воспаление, панариций, импетиго — это краткий список болезней, которыми можно заразиться в маникюрном кабинете. Поэтому для профилактики лучше выбирать только проверенные заведения и требовани дизенфекции.