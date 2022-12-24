5 болезней, которые можно подхватить на маникюре

Мы посещаем салоны, чтобы расслабиться и стать красивее. Однако некачественные процедуры могут принести куда больше вреда, чем пользы. "Рамблер" расскажет про пять болезней, которые можно подхватить на маникюре.

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Гепатит

По словам гинеколога Веры Беликовой, гепатит до сих пор считается одним из самых трудных заболеваний. Это воспаление печени, которое провоцирует вирусная инфекция. От заболевания в год умирает даже больше людей, чем от СПИДа или туберкулеза. Поэтому в некоторых странах Европы обрезание кутикулы приравнивается к медицинскому вмешательству. Чтобы избежать неприятностей, важо ходить в проверенные места, где приборы тщательно дезинфицируют.

ВИЧ

О передаче ВИЧ через маникюрные инструменты стало известнно в 2014 году. В медицинском журнале был описал случай инфицированной женщины из Бразилии, которая поделилась своим маникюрным набором с кузиной. И хотя вероятность того, что вирус попадет в организм в таком случае очень мал, все равно лучше не делить одни приборы даже с родственниками.

Грибковые инфекции

Грибок — нередкое явление после маникюра у мастера, который пренебрегает правилами обработки инструментов. Это самое частое последствие, с которым обращаются к врачу. Грибок очень устойчив к внешней среде, поэтому грибок долго и неприято лечить.

ВПЧ

Удивительно, но чаще всего заражение происходит после использование пемзы для стоп. Ученые выяснили, что она – переносчик некоторых видов вируса папилломы человека. Инфекция попадает в организм человека через микрораны.

Бактериальные инфекции