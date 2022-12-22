Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
2 часа назад

53-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей молодости

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес раскрыла секреты моложавой внешности в интервью модному журналу Vogue. Материал опубликован на сайте издания.

53-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей молодости
Фото: Лента.руЛента.ру

53-летняя знаменитость поделилась подробностями своего ухода за кожей, помогающего ей сохранять молодость. В первую очередь певица призвала читателей разобраться с психическим состоянием, поскольку оно напрямую влияет на внешний вид.

«Вы можете использовать всю косметику в мире, но если вы несчастны, то ваша кожа будет в плохом состоянии. Вы не сможете скрыть то, что чувствуете», — заявила она.

При этом Лопес порекомендовала ежедневно очищать лицо пенкой для умывания, а также использовать увлажняющую сыворотку и косметику с защитой от солнца SPF-30. По словам телезвезды, лично она пользуется средствами собственного бренда JLo Beauty. В заключение Лопес посоветовала всем высыпаться.

В сентябре певица Дженнифер Лопес поделилась еще одним секретом молодости. Для поддержания формы поп-исполнительница пьет много воды и спит семь-восемь часов в сутки. Кроме того, Лопес отметила, что не употребляет алкоголь и никогда не курила.

Красота,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители