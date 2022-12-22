Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
33 минуты назад

Полная девушка раскрыла простой способ выглядеть стройнее в повседневной одежде

Lenta.ru

Полная блогерша Лорен Александрия из Глазго, Великобритания, раскрыла простой способ выглядеть стройнее и выше с помощью повседневной одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Полная девушка раскрыла способ выглядеть стройнее в повседневной одежде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

28-летняя юзерша с никнеймом withlaurenx регулярно публикует материалы, в которых делится секретами стильных образов. Так, в одной из последних публикаций девушка предстала перед подписчиками в черных лосинах и коротком топе на тонких бретелях, частично обнажающем ее живот. При этом Александрия продемонстрировала свои крупные бедра с жировыми складками.

По словам инфлюэнсерши, для того, чтобы визуально выглядеть выше, необходимо надевать длинные носки поверх лосин и выбирать массивные кроссовки. «Это выглядит модно, а также создает иллюзию того, что у вас длинные ноги», — заявила она, показав на камеру соответствующий наряд.

Помимо этого, блогерша надела короткую джинсовую куртку, поскольку, по ее мнению, укороченные вещи подчеркивают талию и бедра. «Размер и длина вашей куртки имеют большое значение. Теперь мои ягодицы выглядят больше, а фигура — стройнее!» — заключила Александрия.

Ранее в декабре блогерша Софи Хьюз из английского графства Чешир назвала универсальные вещи для стильного образа полных женщин. Как утверждает девушка, в гардеробе женщин с аналогичными пропорциями всегда должны присутствовать черный оверсайз-пиджак и кожаные леггинсы.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители