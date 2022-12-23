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3 часа назад

Врач оценил способ блогерши увеличить ягодицы с помощью зубной пасты и лука

Lenta.ru

Британский пластический хирург Мати Раджпут оценил способ блогерши увеличить ягодицы с помощью подручных средств в домашних условиях. Его комментарий приводит Daily Star.

Врач оценил способ увеличить ягодицы с помощью зубной пасты и лука
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о ролике лайфстайл-инфлюэнсера Тесслин Гордон, TikTok-аккаунт которой насчитывает около 140 тысяч подписчиков. На кадрах девушка посоветовала наносить на соответствующую часть тела смесь из красного лука, оливкового масла и зубной пасты два раза в день. «Секретный лайфхак с использованием Colgate, который позволит быстро увеличить ягодицы», — озаглавила блогерша свое видео.

Доктор Раджпут усомнился в эффективности метода Гордон, указав, что с точки зрения медицины, доказательств пользы этого лайфхака нет. «Это простые предметы домашнего обихода, поэтому они вряд ли способны нанести вам вред. Но также нет оснований полагать, что они заставят ягодицы расти», — сказал врач. Специалист добавил, что единственный способ быстро добиться желаемого результата — обратиться к пластическому хирургу. Однако он рекомендовал отдать предпочтение тренировкам для укрепления ягодичных мышц.

Ранее в декабре пластического хирурга Роксану Граве из Пауэлла, США, которая транслировала свои операции в прямом эфире в социальных сетях, лишили лицензии. Врач регулярно показывала кадры в личном TikTok-аккаунте, на которых зрители могли наблюдать за проведением хирургических процедур. В связи с этим пациенты подали на Грове иск в суд с жалобами на несоблюдение врачебной этики, а также неоказание должной помощи во время реабилитационного периода.

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