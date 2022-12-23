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1 час назад

3 веских причины отказаться от пластической операции

WomanHit.ru

Стремление к красоте может обернуться серьезными рисками.

3 веских причины отказаться от пластической операции
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Пластические операции стали привычной частью современной жизнью: трудно вспомнить знаменитостей, которые не прибегали к таким вмешательствам. Кажется, это так просто — пара часов на столе, пара дней в клинике, пара недель реабилитации — и начало новой жизни. Но психологи считают, что далеко не всем стоит пластическую операцию. Есть несколько серьезных причин отложить вмешательства, чтобы избежать глубоко разочарования результатом.

Возраст

Юные девушки часто бывают не довольны тем, что их внешность не соответствует той, что они видят на обложках модных журналов или в социальных сетях. Поэтому они видят визит к пластическому хирургу единственным выходом. Но специалисты против ранних пластических операций. Во-первых, черты лица меняются с возрастом, а некоторые принимают окончательную форму лишь после 25 лет.

Обычно к этому возрасту девушки учатся принимать черты своего лица и проще относиться к идеальным картинкам.

Финансовые возможности

Стремление к красоте — это прекрасно. Но, если для пластической операции нет медицинских показателей, то брать на нее кредит, не стоит. Результат может быть непредсказуемым, вам могут понадобиться дополнительные процедуры, на которые просто не останется финансов. Это мероприятие слишком рискованно.

Состояние здоровья

Пластическая операция — серьезное вмешательство, которое требует полноценного обследования. Если выявились риски, то стоит отказаться от хирургического вмешательства. Иногда врачи поддаются на уговоры пациента и проводят операцию, не смотря на возможные последствия. Такие манипуляции грозят и здоровью, и жизни пациента. Это не стоит стремления к идеалу.

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