Дерматолог перечислила основные ошибки в уходе за кожей зимой

Утверждение о пользе ежедневного пилинга зимой ошибочно, так как слишком частое применение данной категории средств может заметно ухудшить состояние кожи и спровоцировать раздражение и высыпания, рассказала врач-дерматолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила эту и ряд других основных ошибок в уходе за кожей в холодное время года.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Студеникина объяснила, что при грамотном применении пилинги помогут решить немало проблем с кожей, в том числе они способствуют нормализации работы сальных желез, отшелушиванию ороговевшего слоя эпидермиса, улучшению цвета лица и снятию воспаления. Однако при ежедневном использовании зимой они могут нарушить защитно-водный баланс кожи, из-за чего эффект от косметических средств будет обратным желаемому.

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Опровергла Студеникина и рекомендацию использовать масла в зимнем уходе за кожей. Она предостерегла, что данная категория косметических средств приводит к ускоренному обезвоживанию эпидермиса. Также, по словам дерматолога, в холода увлажняющие кремы надо наносить только вечером, а утром вместо них лучше использовать питательные, чтобы снизить риск обветривания кожи.

В качестве еще одной ошибки Студеникина назвала агрессивное очищение. Она подчеркнула, что зимой коже требуется более бережный уход. И при выборе средств для очищения следует отдать предпочтение мягким средствам, подходящим под тип кожи: очищающим эмульсиям, косметическому молочку, пенкам, гель-пенкам. Гелевые же текстуры нужно применять в теплый период времени, когда коже требуется более тщательное и глубокое очищение.

Последовательность зимнего ухода такая же, как в другие сезоны, различия лишь в текстурах и составах средств, продолжила врач. Первый шаг — снятие макияжа, далее очищение, тонизация, сыворотка, питательный крем утром, увлажняющий или питательный — вечером. Дополнительно при необходимости дерматолог посоветовала применять отшелушивающие средства и маски. Но чтобы избежать «переухоженности», не стоит наносить сразу несколько различных средств.

«При появлении сухости, микротрещин, раздражения на коже лица и в области губ необходимо применять жирные заживляющие текстуры и исключить применение любых сушащих средств. Если данные неприятности часто беспокоят, стоит пересмотреть уход. Губы зимой особенно подвержены агрессивному воздействию окружающей среды, поэтому требуется постоянное нанесение гигиенических помад или бальзамов», — подытожила Студеникина.