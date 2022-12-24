Как предотвратить появление перхоти зимой

Перхоть явление неприятное и доставляющее массу неудобств. Поражённая кожа головы зудит, а на одежде то и дело появляются белые частички. В сезон холодов, когда мы часто носим головные уборы, коже головы особенно важно уделить внимание и предотвратить/вылечить перхоть.

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Под термином "перхоть" обычно продразумевается шелушение кожи волосистой части головы, оно может быть сухим или формировать плотные корочки. Иногда окружающая кожа воспаляется, краснеет, появляется зуд и жжение кожи головы. Обычно так проявляется себорейный дерматит, но это не единственная причина шелушения. "Похожие проявления могут быть и при псориазе, грибковой инфекции, при химическом повреждении кожи или аллергической реакции на уходовые средства. Обострение себорейного дерматита часто происходит в осенне-зимний период: это может быть связано с изменением активности сальных и потовых желез при сдвиге уровня влажности воздуха, температурного режима, ношении головных уборов. Другими провокаторами обострения являются стресс, редкое мытье волос, повреждение кожи. Доказанного влияния "авитаминоза" на частоту обострений себорейного дерматита не выявлено", — объясняет дерматолог, трихолог Lahta Clinic Марина Николаева. Она рекомендует пользоваться шампунем с сульфатами — такое средство эффективно очищает кожу головы. Также в составе шампуня могут быть пироктон оламин, циклопироксоламин, цинка пиритион, климбазол. Они снимают уже имеющееся шелушение и не допускают его усиления.

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Правила ухода

Да, от того, как и чем мы очищаем кожу, напрямую зависит её состояние. Кожа головы особенно чувствительна, поэтому важно подобрать подходящие средства и использовать их правильно, а после нанесения тщательно смывать тёплой водой (горячая вода способствует быстрому загрязнению головы, а холодная неэффективна при удалении кожного сала). В процессе мытья наносить шампунь на голову лучше дважды — с первым нанесением вы смываете пыль с кожи и волос, со вторым удаляете более глубокие загрязнения.

"Не используйте агрессивные или шампуни для глубокой очистки, шампуни для ежедневного мытья кожи головы чаще всего более мягкие по составу и подойдут даже тем, кто моет голову не каждый день.

Не наносите бальзам, кондиционер или маску для волос на кожу головы. В норме рН кожи головы около 5,5 тогда как у этих средств рН около 3,5. При закислении кожи головы она будет быстрее жирниться", — говорит топ-барбер ArtCraft barbershop Азамат Зархунов. Также он советует периодически скрабировать поражённые участки. Следует отдавать предпочтение лёгким скрабирующим средствам. Слишком твёрдые частицы делают процедуру дискомфортной.