Названы два полезных продукта для тех, кто мечтает о длинных волосах

Сбалансированный рацион влияет не только на фигуру, но и на внешний вид в целом. Оказывается, диета может отразиться даже на длине волос. Конечно, это не единственное средство, но исключать его тоже не стоит. Тем, кто давно мечтал отрастить косу до пояса, стоит присмотреться к двум продуктам, которые помогают укрепить волосы и снизить их ломкость.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Первый — это киви. В этом «мохнатом» фрукте полно питательных веществ, полезных для волос. Например, цинк, который стимулирует их рост, предотвращает выпадение и появление перхоти.

А ещё в киви есть витамины С, К и Е, калий и фолиевая кислота. Такой витаминный коктейль в одном фрукте стимулирует кровообращение и поможет отсрочить появление седины.

Никакого волшебства — просто киви хорошо влияет на кожу, а здоровая кожа головы — залог красивых волос. Большой плюс в том, что киви можно есть не только сам по себе, но и готовить из него салаты и смузи.

Ещё один отличный стимулятор роста волос — шпинат. Он богат антиоксидантами — лютеином, бета-каротином, фолиевой и кумаровой кислотой. А ещё в нём есть витамины А и С, благодаря которым волосы не пересушиваются. Кстати, шпинат богат ещё и железом, дефицит которого может провоцировать выпадение волос.

Шпинат можно есть как гарнир или добавлять в салаты, пасту, омлеты и смузи.