Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Косметолог сделала операцию по уменьшению щек и осталась с волдырями во рту

Lenta.ru

Косметолог Риган Эллис сделала пластическую операцию по уменьшению щек и поделилась страшными последствиями. На эту тему она высказалась на своей странице в TikTok, которая насчитывает более 132 тысяч подписчиков.

Косметолог захотела уменьшить щеки и осталась с волдырями во рту
Фото: Лента.руЛента.ру

22-летняя британка с никнеймом reganellisx регулярно публикует в сети ролики, в которых рассказывает о процедурах по изменению своей внешности. Так, в одном из последних материалов юзерша призналась, что удалила лишний жировой слой на лице, вследствие чего осталась с волдырями и язвами во рту. На размещенных кадрах видно, что после операции щеки девушки сильно отекли и приобрели неестественную выпуклую форму.

По словам инфлюэнсерши, она решилась на хирургическое вмешательство, чтобы повысить свою самооценку.

«Любая косметическая процедура делается, потому что человек не уверен в себе. Так что все, кто прибегают к операциям, делают это с одной целью», — заявила она.

Ранее блогерша Джози Кремон сделала неудачную пластику носа и поделилась опытом. Она рассказала, что после процедуры на ее носу осталась красно-фиолетовая шишка в виде бородавки. Женщина отметила, что спустя два года после операции данный дефект не исчез, хотя его цвет стал бледнее.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители