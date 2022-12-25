Косметолог захотела уменьшить щеки и осталась с волдырями во рту

Косметолог Риган Эллис сделала пластическую операцию по уменьшению щек и поделилась страшными последствиями. На эту тему она высказалась на своей странице в TikTok, которая насчитывает более 132 тысяч подписчиков.

Фото: Лента.ру Лента.ру

22-летняя британка с никнеймом reganellisx регулярно публикует в сети ролики, в которых рассказывает о процедурах по изменению своей внешности. Так, в одном из последних материалов юзерша призналась, что удалила лишний жировой слой на лице, вследствие чего осталась с волдырями и язвами во рту. На размещенных кадрах видно, что после операции щеки девушки сильно отекли и приобрели неестественную выпуклую форму.

По словам инфлюэнсерши, она решилась на хирургическое вмешательство, чтобы повысить свою самооценку.

«Любая косметическая процедура делается, потому что человек не уверен в себе. Так что все, кто прибегают к операциям, делают это с одной целью», — заявила она.