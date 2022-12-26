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30 минут назад

Косметолог объяснила, в каком возрасте следует начинать борьбу со старением

Газета.Ruиещё 1

Борьбу с признаками старения следует начинать в 25 лет при их наличии, отметила в разговоре с Pravda.Ru практикующий косметолог Анастасия Курекина. При этом она напомнила, что в России инъекционные процедуры разрешены строго с 18 лет. Начинать, по ее словам, следует с уколов ботулотоксина (ботокс), чтобы справиться с мимическими морщинами.

Врач объяснила, когда следует начинать борьбу со старением
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Начать борьбу с первыми признаками старения рекомендуется в возрасте 25 лет. В ход идет мезотерапия, биоревитализация и ботулотоксин. Биоревитализация представляет собой внутрикожное введение гиалуроновой кислоты. В состав биоревитализации также входят пептиды, аминокислоты и витамины», — пояснила Курекина.

Она также подчеркнула, что необходимо ответственно подойти к выбору специалиста, у которого должно быть медицинское образование, аккредитация, сертификат о повышении квалификации, а также медицинская книжка. Также, по ее словам, следует изучить портфолио врача. Курекина добавила, что у клиники в обязательном порядке должна быть лицензия.

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