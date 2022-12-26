Врач объяснила, когда следует начинать борьбу со старением

Борьбу с признаками старения следует начинать в 25 лет при их наличии, отметила в разговоре с Pravda.Ru практикующий косметолог Анастасия Курекина. При этом она напомнила, что в России инъекционные процедуры разрешены строго с 18 лет. Начинать, по ее словам, следует с уколов ботулотоксина (ботокс), чтобы справиться с мимическими морщинами.