Россиянкам рассказали, как сохранить кожу лица здоровой

Какая женщина не мечтает об подтянутом овале и ровном контуре лица, здоровой и гладкой коже? Это цель почти любой россиянки. Правда, время и годы наводят свои порядки — и вот уже появляются первые морщины вокруг глаз. О том, почему так происходит и какие превентивные меры принять, рассказала врач-косметолог, заведующая отделением эстетической медицины и дерматовенерологии сети клиник «Атлас» Оксана Чащина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, главная причина старения — изменение структуры коллагена и эластина. Эти два белка — основной строительный материал для кожи. Только со временем вещество становится более тонким, растягивается и может рваться.

«Старение приводит к тому, что "растянутых" старых белков становится всё больше, а новые белки образуются всё меньше», — объяснил специалист. Отсюда и морщины, и снижение упругости кожи, и опущение мягких тканей.

Правда, возраст — не всегда определяющий фактор. Ещё весомый ущерб коже наносит ультрафиолет. Он провоцирует длительное и мощное воспаление в коже, которое приводит не только к пигментации и расширению сосудов, но и к стимуляции старения. Врач напомнила, что УФ-фильтры нужно использовать и в холодное время года. Даже если вам кажется, что солнце-то и не греет.

Плохо сказывается на состоянии кожи и нарушение сна. Он помогает телу восстановить силы и выработать гормон сна — мелатонин. А он, в свою очередь, — мощный антиоксидант и онкопротектор.

Остановить время, чтобы не стареть, конечно, не получится. Но кое-что для здоровья кожи лица сделать всё-таки можно. Косметолог посоветовала уже при первых признаках старения предпринимать меры и подходить к уходу комплексно. Тут важно всё — и рацион питания, и вода, и сон, и физическая нагрузка. Также врач порекомендовала бороться со стрессом и контролировать хронические заболевания.