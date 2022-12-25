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14 минут назад

Навстречу Новому году: мастер-класс по созданию праздничного макияжа

WomanHit.ru

Бьюти-отдел WomanHit.ru рассказывает про бьюти-новинки, с помощью которых можно стать королевой вечеринки.

Мастер-класс по созданию праздничного макияжа
Фото: WomanHitWomanHit

Поскольку Черный Кролик, хозяин наступающего года, существо спокойное и уравновешенное, то и макияж для новогодней вечеринки нужно выбирать не слишком кричащих тонов и оттенков. Лучше делать акцент либо на глаза, либо на губы. Но для начала — стоит подготовить кожу, чтобы она буквально светилась.

Видео дня

Любой визажист скажет вам, что первый этап перед нанесением макияжа — это увлажнение. Поэтому можно либо использовать увлажняющий спрей, либо сыворотку. Это тем более актуально, если вы хотите, чтобы ваше лицо будто сияло.

Только потом стоит наносить тональную основу. Если вы хотите добиться такого же мейкапа, как на фото, то вместо хайлайтера смело используйте модные ныне пигменты. Это — один из самых универсальных продуктов, так как их активно используют и в качестве хайлайтера, а также для макияжа глаз и губ.

Пигменты «Хамелеоны» от Kristall Minerals cosmetics

Эти минеральные пигменты-хамелеоны имеют способность менять цвет в зависимости от окружающей среды и подложки. Главным преимуществами пигментов считаются яркость и насыщенность цвета, которые раскрываются еще сильнее благодаря цветным подложкам. Советуем использовать темные оттенки базы, чтобы пигмент максимально проявился.

ХЛОПАЙ РЕСНИЦАМИ

Даже если вы решили сделать акцент на губы и не использовать тени для век, подчеркнуть глаза в любой случае нужно. Просто сделать это максимально деликатно.

Особое внимание — на тушь, которая сделает ваши ресницы объемными, а глаза — более выразительными.

Тушь для ресниц «Укрепление и объем» от Ecomake

У этой туши есть ряд очевидных плюсов. Во-первых, моментально дарит объем и выразительный изгиб ресниц. Во-вторых, не осыпается, не дает эффекта «панды», В-третьих, безопасна для тех, кто носит контактные линзы и обладает чувствительными глазками. Ну и не самый очевидный момент, который вы ощутите только время спустя: при регулярном применении оздоравливает реснички и ускоряет их рост.

ДО САМЫХ КОНЧИКОВ

И, конечно, нужно не забыть о праздничном маникюре. Новогодняя ночь — это то время, когда можно наконец позволить себе то, что было недоступно в будние дни.

Новая коллекция гель-лаков южнокорейского бренда Bandi Flash Stone

Зимняя коллекция гелей Flash Stone, которая представлена с сети салонов «Пальчики», вдохновлена сиянием драгоценных камней — вечной классикой роскоши. Главный мотив коллекции — блеск и мерцание, переливы и игра света внутри драгоценных природных сокровищ. В коллекцию вошли 6 цветных глиттеров с матовыми и светоотражающими блестками на основе сиропных оттенков зимнего солнечного дня, сумерек, низкого неба, прозрачного льда и искрящегося серебряного снега. Даже мы, люди бывалые, растерялись, что же выбрать из этого многообразия!

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