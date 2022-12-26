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3 часа назад

Блогерша раскрыла быстрый способ визуально омолодить кожу

Lenta.ru

Блогерша Эйми Монтгомери раскрыла быстрый способ визуально омолодить кожу. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша раскрыла быстрый способ визуально омолодить кожу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 50-летней инфлюэнсерши, улучшить внешний вид поможет использование витамина Е в жидком виде. Данный метод борьбы со старением передавался в ее семье из поколения в поколение, пояснила женщина. «Моя бабушка доверяла ему, моя мать доверяла ему. Когда вы наносите витамин Е на кожу, за ночь он заполняет все ваши морщины», — заявила юзерша, отметив, что указанное средство эффективно при устранении вредного воздействия солнечных лучей.

Монтгомери отметила, что для того, чтобы избавиться от признаков возрастных изменений, необходимо пить много воды. «Мой второй секрет — пить воду литрами», — заключила автор ролика.

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