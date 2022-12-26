Блогерша раскрыла быстрый способ визуально омолодить кожу

По словам 50-летней инфлюэнсерши, улучшить внешний вид поможет использование витамина Е в жидком виде. Данный метод борьбы со старением передавался в ее семье из поколения в поколение, пояснила женщина. «Моя бабушка доверяла ему, моя мать доверяла ему. Когда вы наносите витамин Е на кожу, за ночь он заполняет все ваши морщины», — заявила юзерша, отметив, что указанное средство эффективно при устранении вредного воздействия солнечных лучей.