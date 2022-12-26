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2 часа назад

Косметолог назвала продукты для сияния кожи

Lenta.ru

Сладкий перец и шиповник делают кожу красивой, придавая ей сияние, рассказала косметолог-нутрициолог Advanced Nutrition Programme и руководитель направления Косметология Ersta Академия Наталья Высоцкая. Она назвала «Ленте.ру» и другие полезные для здоровья кожи продукты.

Косметолог назвала продукты для сияния кожи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В зимние холода кожа переживает стресс, становится тусклой, на ней проявляется повышенная пигментация, рассказала Высоцкая. Однако есть способы поддержать здоровье и красоту кожи: по ее словам, зимой нужно принимать витамины A и D. Первый делает кожу более крепкой и улучшает ее защитные свойства, второй — стимулирует выработку коллагена и возвращает коже здоровое сияние.

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Из-за дефицита витамина C кожа может становиться покрасневшей. Витамин C укрепляет стенки сосудов и капилляров кожи лица, предупреждает развитие покраснений на лице и наполняет кожу здоровым сиянием. Недостаток витамина можно восполнить привычными продуктами, успокоила косметолог-нутрициолог.

Тусклый цвет лица может сигнализировать о том, что кожа нуждается в дополнительной влаге. В этом случае на помощь придут продукты с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Они участвуют в укреплении волокон коллагена, стимулируют обмен веществ и обладают антиоксидантными свойствами. Эти полезные микроэлементы содержат жирные сорта рыбы — форель, лосось, сельдь. Тем, кто не любит рыбу, лучше пополнять запасы омега-3 в виде витаминов, продолжила Высоцкая.

1-2 раза в неделю нужно есть жирную рыбу

Также, по словам собеседницы «Ленты.ру», полезен для здоровья и красоты кожи зеленый чай. Он содержит активные вещества, придающие коже сияние. Если употреблять напиток в большом количестве не хочется, можно использовать натуральные добавки с зеленым чаем, не содержащие кофеин.

Не лишним для красоты и здоровья кожи в зимнее время станет употребление жареного арахиса, семян кунжута и фисташек, добавила дерматолог-нутрициолог. Все эти продукты источник коэнзима Q10 — мощного антиоксиданта. Он разглаживает морщины, выравнивает тон лица и предотвращает процессы преждевременного старения.

Красота,Наталья Высоцкая,
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