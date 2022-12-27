Как привести себя в порядок за несколько часов до праздника

В преддверии праздников мы все больше переживаем за то, как будем выглядеть в главную ночь в году. Что может пойти не так? Да абсолютно все: от скола на только что сделанном маникюре до прыща на лбу, который выскочил в самый неподходящий момент. Как быстро исправить ситуацию и не дать бьюти-катастрофам испортить вам настроение, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Мальчик в девочке» Кадр из фильма «Мальчик в девочке»

Как замаскировать скол лака на ногтях?

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Только вы хотели похвастаться свежим маникюром (или, например, сделать красивую распаковку подарков), как замечаете на ногтях изъян — предательский скол, который вот-вот окончательно и бесповоротно испортит вам настроение. Знакомо? Рассказываем, как исправить ситуацию и не дать такой мелочи помешать насладиться праздником.

Не пытайтесь замазать поврежденный участок, так вы только сделаете хуже. Вместо этого аккуратно подпилите место скола, если пользуетесь гель-лаком, или нанесите немного ацетона, если обычным. После этого закрасьте только скол свежим лаком, а потом покройте пластину топом. Эти манипуляции помогут замаскировать дефект и выиграть несколько дней до похода в салон красоты.

Что делать, если автозагар лег пятнами?

Еще одна неприятная неожиданность: вы мечтали в новогоднюю ночь выглядеть отдохнувшей и загоревшей, но почему-то больше похожи на леопарда. Уверяем, такое может случится с каждым, к сожалению, автозагар может лечь на кожу неровно. Вот, что можно сделать в этой ситуации: примите горячую ванну с качественным маслом. Если времени на нее нет, то убрать полосы поможет скраб для тела с гликолевой кислотой. Отметим, что пятен можно и вовсе избежать, если правильно подготовить кожу перед нанесением автозагара, поэтому обязательно увлажните ее перед нанесением средства.

Что делать, если покраснели глаза?