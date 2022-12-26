71-летняя женщина раскрыла секрет молодости

Блогерша Пэм (фамилия неизвестна) раскрыла секрет молодости и удивила подписчиков. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте ее племянницы Бриттани.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах 71-летняя женщина предстала перед подписчиками вместе со своей родственницей. В ролике видно, что на лице героини материала нет глубоких морщин и присутствует макияж. По ее словам, для достижения моложавого внешнего вида следует умывать лицо только теплой водой без дополнительных уходовых средств. «Это сохраняет ваши натуральные масла, которые важны для предотвращения старения», — объясняет Пэм.

Кроме того, юзерша назвала лосьон для лица с ретинолом (одна из форм витамина А, способствующая восстановлению баланса влаги в коже — прим. «Ленты.ру») необходимым для ухода за кожей средством. «Я начинаю со лба, затем перехожу к щекам, области вокруг рта, зоне шеи и декольте, а также мажу под глазами. Такую процедуры я проделываю дважды в день: утром и вечером», — поделилась она.