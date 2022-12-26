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24 минуты назад

Как ухаживать за кожей зимой по науке

Ferra.ru

Дерматолог дал шесть советов по уходу за кожей зимой. Главное в этот сезон — давать коже больше увлажнения.

Как ухаживать за кожей зимой по науке
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Рекомендациями поделилась дерматолог и доцент Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне доктор Вики Чжэнь Рен (Vicky Zhen Ren). Вот они:

  1. Используйте мазь или крем, а не лосьон. Наносите кремы после душа или ванны, чтобы сохранить влагу.
  2. Выбирайте тёплую воду вместо горячей в душе или ванне. Ограничьте их приём до пяти-десяти минут.
  3. Установите увлажнитель воздуха в доме.
  4. Носите одежду, защищающую кожу от ветра и холода.
  5. Кремы, содержащие мочевину, молочную кислоту, лактат аммония или альфа-гидроксикислоты, могут быть полезны для толстой или шелушащейся кожи. Однако они также могут вызывать раздражение.
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