Как ухаживать за кожей зимой по науке

Дерматолог дал шесть советов по уходу за кожей зимой. Главное в этот сезон — давать коже больше увлажнения.Рекомендациями поделилась дерматолог и доцент Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне доктор Вики Чжэнь Рен (Vicky Zhen Ren). Вот они:Используйте мазь или крем, а не лосьон. Наносите кремы после душа или ванны, чтобы сохранить влагу.Выбирайте тёплую воду вместо горячей в душе или ванне. Ограничьте их приём до пяти-десяти минут.Установите увлажнитель воздуха в доме.Носите одежду, защищающую кожу от ветра и холода.Кремы, содержащие мочевину, молочную кислоту, лактат аммония или альфа-гидроксикислоты, могут быть полезны для толстой или шелушащейся кожи. Однако они также могут вызывать раздражение.