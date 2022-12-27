Какие процедуры помогут избавиться от жира на лице

Как бороться с жиром в зоне лица и надо ли это делать, рассказал пластический хирург Антон Выходцев.

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Эксперт пояснил, что при избыточном объеме жира лица могут возникать следующие проявления: начинает «плыть» овал лица; сглаживается шейно-подбородочный угол; появляется «второй подбородок»; контуры лица в принципе становятся массивнее.

Избавиться от подкожного жира можно при помощи различных косметологических процедур: липолитики, криолиполиз и другие. Но если избытки подкожно-жировой клетчатки значительные — стоит прибегнуть к помощи пластической хирургии.

Любые объемы подкожного жира можно удалить методом липосакции. В настоящее время доступны такие современные методы как методы, как ультразвуковая липосакция и радиочастотная липосакция. Они позволяют не только быстро и безопасно удалить подкожный жир, но и дополнительно сократить кожу.