Какие процедуры помогут избавиться от жира на лице

Как бороться с жиром в зоне лица и надо ли это делать, рассказал пластический хирург Антон Выходцев.
Эксперт пояснил, что при избыточном объеме жира лица могут возникать следующие проявления: начинает «плыть» овал лица; сглаживается шейно-подбородочный угол; появляется «второй подбородок»; контуры лица в принципе становятся массивнее.
Избавиться от подкожного жира можно при помощи различных косметологических процедур: липолитики, криолиполиз и другие. Но если избытки подкожно-жировой клетчатки значительные — стоит прибегнуть к помощи пластической хирургии.
Любые объемы подкожного жира можно удалить методом липосакции. В настоящее время доступны такие современные методы как методы, как ультразвуковая липосакция и радиочастотная липосакция. Они позволяют не только быстро и безопасно удалить подкожный жир, но и дополнительно сократить кожу.
Эксперт добавил, что проблемы с глубокими жировыми отложениями можно корректировать только хирургическим путем. Некоторые жировые пакеты могут уменьшать или даже удалять совсем, например комки Биша, сообщает aif.ru.