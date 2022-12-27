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26 минут назад

Раскрыт способ уменьшить щеки

Lenta.ru

Косметолог, кандидат медицинских наук Алиса Шарова раскрыла россиянкам способы уменьшить щеки. Соответствующей информацией эксперт поделилась в интервью радио Sputnik.

Раскрыт способ уменьшить щеки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам медика, скорректировать внешность при деформационном типе старения, при котором наблюдается скопление жировой клетчатки в нижней части лица, помогут соблюдение диеты и фейсфитнес. Кроме того, следует много двигаться, наладить режим сна и питание.

«Жировая клетчатка — это всегда ловушка для воды, и с возрастом мы склонны накапливать жидкость. Отечность, одутловатость лица связана в том числе с нашими вредными привычками: с пристрастием к соленой пище, к алкоголю», — пояснила специалистка, также призвав не использовать высокие жесткие подушки, нарушающие кровообращение.

В то же время сделать овал лица более четким можно с помощью курсов ручных или аппаратных методик по массажу и эстетической хирургии, заключила врач.

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