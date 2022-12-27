Раскрыт способ уменьшить щеки

«Жировая клетчатка — это всегда ловушка для воды, и с возрастом мы склонны накапливать жидкость. Отечность, одутловатость лица связана в том числе с нашими вредными привычками: с пристрастием к соленой пище, к алкоголю», — пояснила специалистка, также призвав не использовать высокие жесткие подушки, нарушающие кровообращение.