Косметолог дала советы, как сохранить четкий овал лица

Это в детстве все умиляются обладательницам пухлых щёк и называют их ангелочками. С возрастом эта особенность может превратиться в косметический дефект. Когда мы становимся старше, кожа теряет тонус и подкожно-жировая клетчатка в нижней части лица может провисать, образуя так называемые брыли. Как сохранить овал лица в тонусе подольше, рассказала косметолог, кандидат медицинских наук Алиса Шарова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Обвисшие щёки на языке косметологов называют деформационным типом старения. При такой проблеме важно контролировать вес, соблюдать диету и побольше двигаться, отметила косметолог. Впрочем, худышки тоже не застрахованы от провисания тканей.

Подтянуть овал лица помогает специальная гимнастика, которая будет задействовать так называемые мышцы улыбки — средней трети лица и скуловые.

Их не зря так называют, потому что именно благодаря им мы улыбаемся. Так что хорошее настроение — ещё один способ выглядеть свежее. Наши щёки тянут вниз негативные эмоции и мышцы, которые за их выражение отвечают, отметила косметолог.

На объём щёк влияют и другие вредные привычки, кроме переедания. Например, любовь к солёному и алкогольным напиткам.

Свою лепту вносит и то, как мы спим. Не хотите каждое утро видеть в зеркале «тяжёлое» лицо — избавьтесь от высоких, жёстких подушек, которые нарушают кровообращение и затрудняют венозный отток от лица и головы, посоветовала Шарова в эфире радио Sputnik.