Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
36 минут назад

Назван лучший момент для применения сухого шампуня

Lenta.ru

Бьюти-блогерша Рэйчел Боулинг назвала лучший момент для применения сухого шампуня и вызвала споры в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Назван лучший момент для применения сухого шампуня
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, средство необходимо наносить сразу после мытья волос.

«Это поможет устранить жирность кожи головы сразу же, как она появится», — объяснила она.

Вдобавок автор публикации отметила, что если таким образом использовать продукт, то он не оставит на прядях белого налета.

Многие подписчики не оценили совет Боулинг, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Довольно глупо. Средство работает только один раз, а не на протяжении долгого времени», «Такой способ сделает кожу головы очень сухой», «Просто опусти голову и нанеси средство на корни — быстро и легко!» — писали они.

В то же время были и те пользователи сети, которые поблагодарили юзершу за совет. «Я думаю, вы только что изменили мою жизнь!» — высказалась одна из подписчиц.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители