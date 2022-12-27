Назван лучший момент для применения сухого шампуня

Бьюти-блогерша Рэйчел Боулинг назвала лучший момент для применения сухого шампуня и вызвала споры в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По ее словам, средство необходимо наносить сразу после мытья волос.

«Это поможет устранить жирность кожи головы сразу же, как она появится», — объяснила она.

Вдобавок автор публикации отметила, что если таким образом использовать продукт, то он не оставит на прядях белого налета.

Многие подписчики не оценили совет Боулинг, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Довольно глупо. Средство работает только один раз, а не на протяжении долгого времени», «Такой способ сделает кожу головы очень сухой», «Просто опусти голову и нанеси средство на корни — быстро и легко!» — писали они.