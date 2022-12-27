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58 минут назад

Девушка пришла за модным маникюром и осталась с логотипом автобренда на ногтях

Lenta.ru

Блогерша Пейдж Смит пришла за модным маникюром в салон красоты в США и осталась с логотипом автомобильного бренда на ногтях. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Девушка пришла за маникюром и осталась с логотипом автобренда на ногтях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что изначально показала мастеру желаемый дизайн в виде языков пламени. При этом Смит попросила сделать маникюр в зеленой гамме. В конце процедуры пользовательница сети с никнеймом paigesmithr, чей блог насчитывает более 35,5 тысячи подписчиков, получила не то, что хотела. По ее словам, узоры получились неаккуратными и напоминали логотип автомобиля Volkswagen.

Публикация стала вирусной, набрав более 4,6 миллиона просмотров. Зрители посочувствовали Смит в комментариях. «Надеюсь, вы за это не заплатили», «Очень грустно», «Похоже на водоросли», «Нет, это больше похоже на растение алоэ вера», — писали они.

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