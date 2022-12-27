Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Врачи предупредили об опасности процедур для коррекции фигуры

Газета.Ru

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об опасности процедур по моделированию тела. Об этом сообщается на сайте FDA.

Врачи предупредили об опасности процедур для коррекции фигуры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Коррекция контуров тела с помощью ручного или аппаратного массажа рекламируется как неинвазивная и не требующая долгого восстановления. FDA предупреждает о том, что, как и любая другая медицинская процедура, коррекция контуров тела сопряжена с рисками. Боль, дискомфорт, покраснение, отек, кровоподтеки и формирование узелков под кожей могут быть краткосрочными.

Но использование аппаратов, которые воздействуют на тело с помощью тепла или холода, может привести к длительному снижению чувствительности, изменению цвета кожи, обморожению, парадоксальной жировой гиперплазии и потребовать хирургического вмешательства.

Кроме того, FDA напоминает: целлюлит — это нормальное состояние кожи, при котором на определенных частях тела, например на бедрах, бедрах и т. д., появляются бугорки и неровности. Как правило, его наличие не связано ни с какими рисками для здоровья.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители