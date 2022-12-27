Врачи предупредили об опасности процедур для коррекции фигуры

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об опасности процедур по моделированию тела. Об этом сообщается на сайте FDA.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Коррекция контуров тела с помощью ручного или аппаратного массажа рекламируется как неинвазивная и не требующая долгого восстановления. FDA предупреждает о том, что, как и любая другая медицинская процедура, коррекция контуров тела сопряжена с рисками. Боль, дискомфорт, покраснение, отек, кровоподтеки и формирование узелков под кожей могут быть краткосрочными.

Но использование аппаратов, которые воздействуют на тело с помощью тепла или холода, может привести к длительному снижению чувствительности, изменению цвета кожи, обморожению, парадоксальной жировой гиперплазии и потребовать хирургического вмешательства.