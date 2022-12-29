Как избавиться от морщин и мешков под глазами без операций

Каждая женщина хочет выглядеть красивой и молодой не только на праздничный день, но и в повседневности. Но, чтобы избавиться от морщин вокруг глаз, сделать кожу гладкой, а волосы шелковистыми, нужно поработать над собой: отказаться от вредных привычек и использовать натуральные кремы с масками. Причём сделать их можно своими руками, из тех ингредиентов, что найдутся в любом холодильнике.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам косметолога-дерматолога Екатерины Апанович, чтобы избавиться от морщин и мешков под глазами, нужно перед сном наносить на лицо крем, а днём — маску из натуральных ингредиентов. Пригодиться могут мякоть клубники или творог.

«В качестве увлажняющего средства — натуральное сливочное масло. Если хотите очистить кожу, подойдёт сок лимона, можете смело нанести его на кожу и аккуратно растереть. Главное, чтобы сок не попал в глаза и не вызвал раздражение. Если у вас на цитрусовые аллергия, проконсультируйтесь с врачами», — добавила она.