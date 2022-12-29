Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
2 часа назад

Косметолог объяснила, как избавиться от морщин и мешков под глазами без операций

Секрет Фирмыиещё 2

Каждая женщина хочет выглядеть красивой и молодой не только на праздничный день, но и в повседневности. Но, чтобы избавиться от морщин вокруг глаз, сделать кожу гладкой, а волосы шелковистыми, нужно поработать над собой: отказаться от вредных привычек и использовать натуральные кремы с масками. Причём сделать их можно своими руками, из тех ингредиентов, что найдутся в любом холодильнике.

Как избавиться от морщин и мешков под глазами без операций
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам косметолога-дерматолога Екатерины Апанович, чтобы избавиться от морщин и мешков под глазами, нужно перед сном наносить на лицо крем, а днём — маску из натуральных ингредиентов. Пригодиться могут мякоть клубники или творог.

«В качестве увлажняющего средства — натуральное сливочное масло. Если хотите очистить кожу, подойдёт сок лимона, можете смело нанести его на кожу и аккуратно растереть. Главное, чтобы сок не попал в глаза и не вызвал раздражение. Если у вас на цитрусовые аллергия, проконсультируйтесь с врачами», — добавила она.

Для борьбы с мешками под глазами косметолог рекомендовала обыкновенные чайные пакетики, которые нужно прикладывать к проблемному месту и держать в течение 30 минут. Благоприятно влияет на кожу умывание холодной водой, гимнастика для глаз и лица, а также приём витаминов. Правда, если вы злоупотребляете табаком и алкоголем, тут не то что народные средства — любой косметолог будет бессилен. Особенно если истязать себя диетами — так из организма уходят вещества, отвечающие за эластичность кожи.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители