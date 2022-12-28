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58 минут назад

Блестящие брови и влажный румянец: 5 бьюти-трендов 2023 года

WomanHit.ru

Не бойтесь экспериментов! Они помогут раскрыть себя по-новому.

Блестящие брови и влажный румянец: 5 бьюти-трендов 2023 года
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Мода на макияж меняется так же быстро, как и тренды в одежде. Это совсем не значит, что нужно подстраивать под подиумные стандарты и отправляться в офис с розовыми ресницами или блестками по всему лицу. Но поэкспериментировать можно, поднять себе настроение и попробовать что-то необычное.

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Яркие брови

Стилисты и дизайнеры продолжают экспериментировать с этой частью лица. За последние десятилетия брови почти полностью уничтожались и превращались в ниточку, затем брови отращивали и не выщипывали ни при каких обстоятельствах. А в этом сезоне предлагают сделать акцент на бровях с помощью гелей с влажным эффектом или блесток. Конечно, такой вариант не подойдет для повседневной жизни, но новогодние праздники — прекрасный повод попробовать что-то новое.

Металлический эффект

Это главный тренд 2023 года: вместо теней с блестками используйте жидкие текстуры, похожие на расплавленный металл. Они могут быть золотыми, серебристыми или бронзовыми, подбирайте под цвет глаз и наряд. Если моно тени для вам слишком экстравагантны, то сделайте их акцентом, нанеся на середину века. Так взгляд будет казаться более открытым, молодым и свежим.

Стрелки

Да, яркие графические стрелки снова на пике популярности. Приобретите удобный карандаш или гелевую подводку, можете делать совсем тонкие линии или похожие на те, что носила Одри Хепберн. Независимо от формы, макияж получится очень модным.

Тотальный нюд

Идеальная кожа, нежный румянец, немного уложенные брови, этого достаточно, чтобы выглядеть элегантно, свежо и дорого. Если совсем без макияжа вы чувствуете себя некомфортно, то сделайте его незаметным: воспользуйтесь легкой, флюидной основой, нанесите на яблочки кремовые румяна, а на брови — фиксирующий гель. Готово!

Яркие губы

В следующем году особенно актуальны яркие, акцентные губы при нюдовом макияже. Выбирайте оттенок, который вам нравится: от винного до оранжевого и фиолетового и создавайте самый стильный мейк ап 2023-го. Кроме того, такая помада — отличный способ превратить дневной макияж в вечерний. Потребуется всего пара секунд, а на любом мероприятии вы будете блистать.

Красота,Одри Хепберн,
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